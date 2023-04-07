07 апреля 2023

Генпрокуратуру попросили проверить Данилу Козловского из-за его слов о России

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Закрытый показ фильма "Чернобыль" режиссера Данилы Козловского в Ельцин Центре. Екатеринбург
Козловский осуждает спецоперацию, заявил Бородин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин просит Генпрокуратуру проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом говорится в обращении Бородина к главе ведомства Игорю Краснову.

«Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актера Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию. <…> Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения», — говорится в обращении, опубликованном ТАСС.

Автор обращения уточнил, что Козловский в соцсетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями». Кроме того, актер в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста, пишет издание.

Ранее в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено обращение с целью провести проверку в отношении комика Семена Слепакова по факту дискредитации армии РФ.

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Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин просит Генпрокуратуру проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом говорится в обращении Бородина к главе ведомства Игорю Краснову. «Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актера Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию. <…> Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения», — говорится в обращении, опубликованном ТАСС. Автор обращения уточнил, что Козловский в соцсетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями». Кроме того, актер в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста, пишет издание. Ранее в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено обращение с целью провести проверку в отношении комика Семена Слепакова по факту дискредитации армии РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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