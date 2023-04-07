Генпрокуратуру попросили проверить Данилу Козловского из-за его слов о России 08 апреля 2023 в 02:51 Размер текста - 17 + Козловский осуждает спецоперацию, заявил Бородин Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин просит Генпрокуратуру проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом говорится в обращении Бородина к главе ведомства Игорю Краснову. «Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актера Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию. <…> Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения», — говорится в обращении, опубликованном ТАСС. Автор обращения уточнил, что Козловский в соцсетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями». Кроме того, актер в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста, пишет издание. Ранее в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено обращение с целью провести проверку в отношении комика Семена Слепакова по факту дискредитации армии РФ. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин просит Генпрокуратуру проверить актера Данилу Козловского по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом говорится в обращении Бородина к главе ведомства Игорю Краснову. «Федеральный проект длительное время следит за деятельностью и высказываниями российского актера Козловского Данилы Валерьевича, осуждающего специальную военную операцию. <…> Учитывая публичность высказываний Козловского Д. В., считаем, что в действиях последнего содержатся признаки административного правонарушения», — говорится в обращении, опубликованном ТАСС. Автор обращения уточнил, что Козловский в соцсетях осуждает решение проблем на Украине «военными операциями». Кроме того, актер в одном из интервью призывал россиян выходить на акции протеста, пишет издание. Ранее в адрес главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина было направлено обращение с целью провести проверку в отношении комика Семена Слепакова по факту дискредитации армии РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям