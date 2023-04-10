В Перми запускают ночное Stand Up шоу без цензуры

Шоу будет без цензуры Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми появится новый формат Stand Up шоу. Оно будет проходить ночью в ресторане Danilin. Об этом сообщили на странице Perm Comedy в соцсети «ВКонтакте».

«Начни субботнюю ночь вместе с нами! 15 апреля встречаемся в ресторане „Danilin“. Данил Перевозник, Антон Дровосеков и Артем Дылдин расскажут тебе свои лучшие шутки. Никакой цензуры! Ведь это ночное шоу», — указано в афише.

Собираться гости в ресторане начнут в 22:30. Само же шоу начнется в 23:00. Билеты за столики продаются по 500, 600, 700 рублей — в зависимости от местоположения.