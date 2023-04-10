В Перми запускают ночное Stand Up шоу без цензуры

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Первый стендап-клуб "Standup Spot". Екатеринбург, микрофон, сцена, комик, стендап, standup, открытый микрофон, комедия, стендап клуб
Шоу будет без цензуры Фото:

В Перми появится новый формат Stand Up шоу. Оно будет проходить ночью в ресторане Danilin. Об этом сообщили на странице Perm Comedy в соцсети «ВКонтакте».

«Начни субботнюю ночь вместе с нами! 15 апреля встречаемся в ресторане „Danilin“. Данил Перевозник, Антон Дровосеков и Артем Дылдин расскажут тебе свои лучшие шутки. Никакой цензуры! Ведь это ночное шоу», — указано в афише.

Собираться гости в ресторане начнут в 22:30. Само же шоу начнется в 23:00. Билеты за столики продаются по 500, 600, 700 рублей — в зависимости от местоположения.

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В Перми появится новый формат Stand Up шоу. Оно будет проходить ночью в ресторане Danilin. Об этом сообщили на странице Perm Comedy в соцсети «ВКонтакте». «Начни субботнюю ночь вместе с нами! 15 апреля встречаемся в ресторане „Danilin“. Данил Перевозник, Антон Дровосеков и Артем Дылдин расскажут тебе свои лучшие шутки. Никакой цензуры! Ведь это ночное шоу», — указано в афише. Собираться гости в ресторане начнут в 22:30. Само же шоу начнется в 23:00. Билеты за столики продаются по 500, 600, 700 рублей — в зависимости от местоположения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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