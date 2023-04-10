10 апреля 2023

Супруга челябинского губернатора рассказала о визите в регион знаменитого пианиста. Фото

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Торжественная церемония чествования школьников, победителей IV Всероссийской творческой школы-конкурса «Портрет твоего края». Челябинск, павлова маргарита, текслер ирина
Ирина Текслер пригласила челябинцев посетить музыкальный фестиваль Дениса Мацуева Фото:

Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о визите в регион пианиста Дениса Мацуева. О приезде в Челябинскую область знаменитого исполнителя она написала в соцсетях.

«Один из гениальнейших пианистов современности, человек широчайшей души, безумной энергетики и мой близкий друг — вновь на Южном Урале. Три дня в Челябинской области идет XII фестиваль Дениса Мацуева. В этом году еще масштабней, еще больше концертов и мастер классов», — сообщила Текслер в своем telegram-канале.

Как написала супруга челябинского губернатора, в фестивале участвуют лучшие исполнители из Челябинска, Троицка, Озерска, Магнитогорск. Во вторник, 11 апреля Денис Мацуев с челябинскими детьми сыграет концерт Грига в филармонии им. Прокофьева в 14 часов, также на этом мероприятии выступят лауреаты конкурса «Новые имена». Ирина Текслер пригласила челябинцев прийти на концерт вместе с детьми.

Также Текслер рассказала, что в понедельник, 10 апреля, они с Мацуевым были в Озерске и открыли вместе с ним спортивный праздник хоккейного клуба «Трактор» на новой ледовой арене «Высота», а вечером в музыкальной школы Озерска продолжился фестиваль — музыкой Чайковского, Паганини и Рахманинова.

«Фестиваль еще идет — впереди несколько концертов. Завтра в Челябинске в 19:00 один из любимых дней фестиваля — классика и джаз», — написала жена губернатора в telegram-канале.

Денис Мацуев приехал на фестиваль
Денис Мацуев приехал на фестиваль
Ирина Текслер предложила приходить на фестиваль с детьми
Ирина Текслер предложила приходить на фестиваль с детьми
На встречу с Мацуевым пришло много челябинцев
На встречу с Мацуевым пришло много челябинцев
Ирина Текслер и Денис Мацуев в ледовой арене «Высота» в Озерске
Ирина Текслер и Денис Мацуев в ледовой арене «Высота» в Озерске
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Супруга челябинского губернатора Ирина Текслер рассказала о визите в регион пианиста Дениса Мацуева. О приезде в Челябинскую область знаменитого исполнителя она написала в соцсетях. «Один из гениальнейших пианистов современности, человек широчайшей души, безумной энергетики и мой близкий друг — вновь на Южном Урале. Три дня в Челябинской области идет XII фестиваль Дениса Мацуева. В этом году еще масштабней, еще больше концертов и мастер классов», — сообщила Текслер в своем telegram-канале. Как написала супруга челябинского губернатора, в фестивале участвуют лучшие исполнители из Челябинска, Троицка, Озерска, Магнитогорск. Во вторник, 11 апреля Денис Мацуев с челябинскими детьми сыграет концерт Грига в филармонии им. Прокофьева в 14 часов, также на этом мероприятии выступят лауреаты конкурса «Новые имена». Ирина Текслер пригласила челябинцев прийти на концерт вместе с детьми. Также Текслер рассказала, что в понедельник, 10 апреля, они с Мацуевым были в Озерске и открыли вместе с ним спортивный праздник хоккейного клуба «Трактор» на новой ледовой арене «Высота», а вечером в музыкальной школы Озерска продолжился фестиваль — музыкой Чайковского, Паганини и Рахманинова. «Фестиваль еще идет — впереди несколько концертов. Завтра в Челябинске в 19:00 один из любимых дней фестиваля — классика и джаз», — написала жена губернатора в telegram-канале.
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