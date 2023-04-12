Прокуратура заинтересовалась пожаром вдоль железной дороги в Челябинске

На железнодорожной насыпи накануне вспыхнула трава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская транспортная прокуратура выяснит все обстоятельства возгорания травы в Советском районе Челябинска вдоль железнодорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Челябинской транспортной прокуратурой проводятся надзорные мероприятия, по результатам которых будет дана оценка достаточности принятых мер в сфере пожарной безопасности в полосе отвода железной дороги. Выясняются обстоятельства возгорания», — уточнили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Ранее стало известно о пожаре между садовыми товариществами «Меридиан» и «Локомотив-1». Они расположены возле железнодорожного полотна и автодороги «Меридиан». По данным регионального МЧС, в настоящее время пожарной службой приняты меры к ликвидации очага возгорания.