12 апреля 2023

В Озерске сорвались торги по продаже бывшего здания Минобороны РФ. Фото

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Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок Фото:

В Озерске Челябинской области сорвались торги по продаже бывшего здания Минобороны РФ, расположенного на проспекте Ленина, 37. Стартовая цена лота составляла более 7 млн рублей, торги должны были состояться 14 апреля, но желающих купить объект так и не нашлось, сообщается на сайте ДОМ.РФ

«Аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Председатель Комиссии довел до сведения членов Комиссии, что на дату окончания срока подачи заявок на участие они не поступили. Решение принято единогласно», — говорится в документации.

По данным пресс-службы ДОМ.РФ, к реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы. Объекты обеспечены сетями электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Ранее здание принадлежало Минобороны РФ.

Ранее здание принадлежало Минобороны РФ?
Ранее здание принадлежало Минобороны РФ?
Фото:
Здание находится в Озерске по адресу проспект Ленина, дом 37
Здание находится в Озерске по адресу проспект Ленина, дом 37
Фото:
Аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе
Аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе
Фото:
К реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы
К реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы
Фото:

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В Озерске Челябинской области сорвались торги по продаже бывшего здания Минобороны РФ, расположенного на проспекте Ленина, 37. Стартовая цена лота составляла более 7 млн рублей, торги должны были состояться 14 апреля, но желающих купить объект так и не нашлось, сообщается на сайте ДОМ.РФ «Аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Председатель Комиссии довел до сведения членов Комиссии, что на дату окончания срока подачи заявок на участие они не поступили. Решение принято единогласно», — говорится в документации. По данным пресс-службы ДОМ.РФ, к реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы. Объекты обеспечены сетями электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Ранее здание принадлежало Минобороны РФ.
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