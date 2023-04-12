В Озерске сорвались торги по продаже бывшего здания Минобороны РФ. Фото

13 апреля 2023 в 11:30 Размер текста - 17 +

Аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия заявок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Озерске Челябинской области сорвались торги по продаже бывшего здания Минобороны РФ, расположенного на проспекте Ленина, 37. Стартовая цена лота составляла более 7 млн рублей, торги должны были состояться 14 апреля, но желающих купить объект так и не нашлось, сообщается на сайте ДОМ.РФ «Аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Председатель Комиссии довел до сведения членов Комиссии, что на дату окончания срока подачи заявок на участие они не поступили. Решение принято единогласно», — говорится в документации. По данным пресс-службы ДОМ.РФ, к реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы. Объекты обеспечены сетями электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Ранее здание принадлежало Минобороны РФ. Ранее здание принадлежало Минобороны РФ? Фото: сайт ДОМ.РФ Здание находится в Озерске по адресу проспект Ленина, дом 37 Фото: сайт ДОМ.РФ Аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе Фото: сайт ДОМ.РФ К реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы Фото: сайт ДОМ.РФ

В Озерске Челябинской области сорвались торги по продаже бывшего здания Минобороны РФ, расположенного на проспекте Ленина, 37. Стартовая цена лота составляла более 7 млн рублей, торги должны были состояться 14 апреля, но желающих купить объект так и не нашлось, сообщается на сайте ДОМ.РФ «Аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Председатель Комиссии довел до сведения членов Комиссии, что на дату окончания срока подачи заявок на участие они не поступили. Решение принято единогласно», — говорится в документации. По данным пресс-службы ДОМ.РФ, к реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы. Объекты обеспечены сетями электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Ранее здание принадлежало Минобороны РФ.