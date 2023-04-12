В Озерске Челябинской области сорвались торги по продаже бывшего здания Минобороны РФ, расположенного на проспекте Ленина, 37. Стартовая цена лота составляла более 7 млн рублей, торги должны были состояться 14 апреля, но желающих купить объект так и не нашлось, сообщается на сайте ДОМ.РФ
«Аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Председатель Комиссии довел до сведения членов Комиссии, что на дату окончания срока подачи заявок на участие они не поступили. Решение принято единогласно», — говорится в документации.
По данным пресс-службы ДОМ.РФ, к реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы. Объекты обеспечены сетями электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Ранее здание принадлежало Минобороны РФ.
Ранее здание принадлежало Минобороны РФ?
Фото: сайт ДОМ.РФ
Здание находится в Озерске по адресу проспект Ленина, дом 37
Фото: сайт ДОМ.РФ
Аукцион был признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе
Фото: сайт ДОМ.РФ
К реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы
В Озерске Челябинской области сорвались торги по продаже бывшего здания Минобороны РФ, расположенного на проспекте Ленина, 37. Стартовая цена лота составляла более 7 млн рублей, торги должны были состояться 14 апреля, но желающих купить объект так и не нашлось, сообщается на сайте ДОМ.РФ «Аукцион признается несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в аукционе. Председатель Комиссии довел до сведения членов Комиссии, что на дату окончания срока подачи заявок на участие они не поступили. Решение принято единогласно», — говорится в документации. По данным пресс-службы ДОМ.РФ, к реализации на аукционе ДОМ.РФ предлагались два помещения общей площадью более 600 квадратных метров в здании, незадолго до продажи используемые под офисы. Объекты обеспечены сетями электро-, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. Ранее здание принадлежало Минобороны РФ.