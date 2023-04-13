Челябинские силовики задержали вооруженных лиц, мешавших демонтировать незаконные ларьки. Видео

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Снос несанкционированных торговых объектов, киосков. Челябинск, погрузка, минирынок, демонтаж киоска
В Челябинске продолжается демонтаж незаконных построек Фото:

Сотрудники полиции задержали 20 челябинцев, которые мешали демонтировать незаконные ларьки в поселке Чурилово. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, задержанные высказывали угрозы из-за демонтажа построек.

«В ходе демонтажа сотрудникам МКУ „Городская среда“ было оказано сопротивление и поступили угрозы физической расправы от неизвестных лиц в количестве 20 человек, которые были задержаны. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения личностей и проверки документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что у задержанных были изъяты ножи и травматические пистолеты. При этом работа по демонтажу незаконных объектов в городе Челябинске продолжается.

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Сотрудники полиции задержали 20 челябинцев, которые мешали демонтировать незаконные ларьки в поселке Чурилово. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, задержанные высказывали угрозы из-за демонтажа построек. «В ходе демонтажа сотрудникам МКУ „Городская среда“ было оказано сопротивление и поступили угрозы физической расправы от неизвестных лиц в количестве 20 человек, которые были задержаны. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения личностей и проверки документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации. Там отметили, что у задержанных были изъяты ножи и травматические пистолеты. При этом работа по демонтажу незаконных объектов в городе Челябинске продолжается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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