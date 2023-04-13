В Челябинске продолжается демонтаж незаконных построек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники полиции задержали 20 челябинцев, которые мешали демонтировать незаконные ларьки в поселке Чурилово. Как сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии города, задержанные высказывали угрозы из-за демонтажа построек.

«В ходе демонтажа сотрудникам МКУ „Городская среда“ было оказано сопротивление и поступили угрозы физической расправы от неизвестных лиц в количестве 20 человек, которые были задержаны. Все задержанные доставлены в отдел полиции для выяснения личностей и проверки документов», — сообщили URA.RU в пресс-службе городской администрации.

Там отметили, что у задержанных были изъяты ножи и травматические пистолеты. При этом работа по демонтажу незаконных объектов в городе Челябинске продолжается.