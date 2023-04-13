Челябинский генерал МВД потребовал обеспечить максимальную безопасность жителей в Пасху

13 апреля 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

Сотрудники МВД обеспечат безопасность не только в ночные богослужения, но и в день Пасхи Фото: Илья Московец © URA.RU Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков потребовал усилить контроль за безопасностью во время празднования Пасхи и Родительского дня. Генерал сообщил об этом на совещании по вопросам безопасности в период проведения религиозных мероприятий. «Прихожане должны чувствовать свою защищенность, зная, что поблизости несут службу сотрудники полиции, готовые незамедлительно прийти на помощь. От своих подчиненных требую незамедлительное реагирование на каждое сообщение, на каждое обращение об оказании помощи», — заявил Скоков. Начальник главка отметил, что безопасность должна быть обеспечена не только в период ночных богослужений, но и в день Пасхи. Перед сотрудниками ГИБДД была поставлена задача регулировать подъезды к церквям, храмам и местам захоронения. Для автомобилистов должны быть предусмотрены парковка и беспрепятственные въезды и выезды. Руководителям подразделений Скоков поручил усилить контроль за подготовкой и службой патрульных. Он также отметил, как важно донести до личных составов принципы вежливости и уважения при работе с гражданами.

Начальник ГУ МВД по Челябинской области Михаил Скоков потребовал усилить контроль за безопасностью во время празднования Пасхи и Родительского дня. Генерал сообщил об этом на совещании по вопросам безопасности в период проведения религиозных мероприятий. «Прихожане должны чувствовать свою защищенность, зная, что поблизости несут службу сотрудники полиции, готовые незамедлительно прийти на помощь. От своих подчиненных требую незамедлительное реагирование на каждое сообщение, на каждое обращение об оказании помощи», — заявил Скоков. Начальник главка отметил, что безопасность должна быть обеспечена не только в период ночных богослужений, но и в день Пасхи. Перед сотрудниками ГИБДД была поставлена задача регулировать подъезды к церквям, храмам и местам захоронения. Для автомобилистов должны быть предусмотрены парковка и беспрепятственные въезды и выезды. Руководителям подразделений Скоков поручил усилить контроль за подготовкой и службой патрульных. Он также отметил, как важно донести до личных составов принципы вежливости и уважения при работе с гражданами.