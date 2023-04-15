В центре Екатеринбурга сдают в аренду убежища от радиации. Фото

16 апреля 2023 в 11:41 Размер текста - 17 +

Убежища находятся на Хохрякова и Малышева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Компания «Дирекция по инвестиционной деятельности», которая занимается управлением федеральной собственностью, сдает в аренду три противорадиационных убежища в Екатеринбурге на Малышева, 90 и Хохрякова, 21. Лоты появились на аукционной площадке РТС-тендер. В готовность убежища могут прийти за 12 часов, следует из паспортов объектов. Однако со своей первостепенной задачей защитные подвалы вряд ли справятся, поскольку на объектах нет ставней и дверей. Сейчас эти помещения используют как площадки под коммерческие помещения. На Хохрякова находятся два из трех убежищ. Чтобы арендовать первое, площадь которого составляет 120,1 квадратный метр, придется заплатить 34 468 рублей. За аренду второго, площадью в 122,7 квадрата, нужно выложить 35 583 рублей. Начальная цена за помещение на Малышева составляет 37 788 рублей. Площадь этого помещения — 134 квадратных метра. Фото: сайт РТС-тендер Фото: сайт РТС-тендер Фото: сайт РТС-тендер

Компания «Дирекция по инвестиционной деятельности», которая занимается управлением федеральной собственностью, сдает в аренду три противорадиационных убежища в Екатеринбурге на Малышева, 90 и Хохрякова, 21. Лоты появились на аукционной площадке РТС-тендер. В готовность убежища могут прийти за 12 часов, следует из паспортов объектов. Однако со своей первостепенной задачей защитные подвалы вряд ли справятся, поскольку на объектах нет ставней и дверей. Сейчас эти помещения используют как площадки под коммерческие помещения. На Хохрякова находятся два из трех убежищ. Чтобы арендовать первое, площадь которого составляет 120,1 квадратный метр, придется заплатить 34 468 рублей. За аренду второго, площадью в 122,7 квадрата, нужно выложить 35 583 рублей. Начальная цена за помещение на Малышева составляет 37 788 рублей. Площадь этого помещения — 134 квадратных метра.