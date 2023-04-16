Челябинские таможенники конфисковали 1,2 тонны сахара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Челябинской таможни передали в психоневрологический интернат свыше тонны конфискованного сахара. Кадры погрузки товара опубликовала пресс-служба ведомства.

«Запрещенную к экспорту продукцию несколько месяцев назад задержали сотрудники мобильной группы Челябинской таможни. Сахар изъяли и обратили в собственность государства. Федеральная таможенная служба приняла решение передать товар социальному учреждению региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

В ведомстве отметили, что сахар пытались вывезти из региона под видом запчастей. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Всего же в текущем году челябинские таможенники безвозмездно передала социальным учреждениям Урала более 41 тонны сахара.