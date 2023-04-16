16 апреля 2023

Челябинские таможенники передали интернату свыше тонны конфискованного сахара. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Челябинские таможенники конфисковали 1,2 тонны сахара Фото:

Сотрудники Челябинской таможни передали в психоневрологический интернат свыше тонны конфискованного сахара. Кадры погрузки товара опубликовала пресс-служба ведомства.

«Запрещенную к экспорту продукцию несколько месяцев назад задержали сотрудники мобильной группы Челябинской таможни. Сахар изъяли и обратили в собственность государства. Федеральная таможенная служба приняла решение передать товар социальному учреждению региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни.

В ведомстве отметили, что сахар пытались вывезти из региона под видом запчастей. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Всего же в текущем году челябинские таможенники безвозмездно передала социальным учреждениям Урала более 41 тонны сахара.

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Сотрудники Челябинской таможни передали в психоневрологический интернат свыше тонны конфискованного сахара. Кадры погрузки товара опубликовала пресс-служба ведомства. «Запрещенную к экспорту продукцию несколько месяцев назад задержали сотрудники мобильной группы Челябинской таможни. Сахар изъяли и обратили в собственность государства. Федеральная таможенная служба приняла решение передать товар социальному учреждению региона», — сообщили URA.RU в пресс-службе таможни. В ведомстве отметили, что сахар пытались вывезти из региона под видом запчастей. В отношении перевозчика возбудили административное дело. Всего же в текущем году челябинские таможенники безвозмездно передала социальным учреждениям Урала более 41 тонны сахара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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