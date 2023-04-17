17 апреля 2023

Бастрыкин требует наказать челябинца, избившего школьницу в автобусе

© Служба новостей «URA.RU»
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Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК Фото:

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку в Челябинской области в общественном транспорте. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе СКР.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку в Челябинске. В СМИ сообщили, что нетрезвый мужчина в автобусе нанес побои несовершеннолетней пассажирке и двум женщинам, которые заступились за школьницу», — заявили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову представить доклад. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

Сотрудники полиции в Челябинске нашли мужчину, который напал на школьницу и двух женщин 17 апреля в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, дебошир уже был ранее судим.

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Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку в Челябинской области в общественном транспорте. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе СКР. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку в Челябинске. В СМИ сообщили, что нетрезвый мужчина в автобусе нанес побои несовершеннолетней пассажирке и двум женщинам, которые заступились за школьницу», — заявили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову представить доклад. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Сотрудники полиции в Челябинске нашли мужчину, который напал на школьницу и двух женщин 17 апреля в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, дебошир уже был ранее судим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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