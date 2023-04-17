Бастрыкин требует наказать челябинца, избившего школьницу в автобусе

18 апреля 2023 в 11:54 Размер текста - 17 +

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку в Челябинской области в общественном транспорте. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе СКР. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку в Челябинске. В СМИ сообщили, что нетрезвый мужчина в автобусе нанес побои несовершеннолетней пассажирке и двум женщинам, которые заступились за школьницу», — заявили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову представить доклад. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Сотрудники полиции в Челябинске нашли мужчину, который напал на школьницу и двух женщин 17 апреля в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, дебошир уже был ранее судим.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку в Челябинской области в общественном транспорте. Об этом сообщили 18 апреля в пресс-службе СКР. «Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на девочку в Челябинске. В СМИ сообщили, что нетрезвый мужчина в автобусе нанес побои несовершеннолетней пассажирке и двум женщинам, которые заступились за школьницу», — заявили в пресс-службе ведомства. Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по области Петру Решетникову представить доклад. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК. Сотрудники полиции в Челябинске нашли мужчину, который напал на школьницу и двух женщин 17 апреля в автобусе №64. Мужчину увезли в отдел. Как сообщили URA.RU в пресс-службе полицейского главка, дебошир уже был ранее судим.