В свердловской области наказали священника, повторяющего судьбу отца Сергия

Свердловский лжесвященник Эдуард Чаров оштрафован на 60 тысяч рублей

Силовики задержали Эдуарда Чарова в начале апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловский сторонник «неопятидесятников» (РПЦ считает организацию сектой) Эдуард Чаров оштрафован на 60 тысяч рублей за разжигание ненависти и дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Священника сравнивают с экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым).

«По делу о возбуждении ненависти Чарову назначен штраф в 20 тысяч рублей. За дискредитацию армии РФ — 45 тысяч рублей штрафа», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в Красноуфимский районный суд Свердловской области. Там попросили перезвонить позднее.

Чаров был задержан силовиками в начале апреля. В его высказываниях в соцсетях обнаружили признаки возбуждения ненависти и дискредитации армии. Собеседники URA.RU сравнивали священника с отцом Сергием, осужденным за разжигание ненависти.