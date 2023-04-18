В свердловской области наказали священника, повторяющего судьбу отца Сергия

Свердловский лжесвященник Эдуард Чаров оштрафован на 60 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали Эдуарда Чарова в начале апреля
Силовики задержали Эдуарда Чарова в начале апреля Фото:

Свердловский сторонник «неопятидесятников» (РПЦ считает организацию сектой) Эдуард Чаров оштрафован на 60 тысяч рублей за разжигание ненависти и дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Священника сравнивают с экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым).

«По делу о возбуждении ненависти Чарову назначен штраф в 20 тысяч рублей. За дискредитацию армии РФ — 45 тысяч рублей штрафа», — рассказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось в Красноуфимский районный суд Свердловской области. Там попросили перезвонить позднее.

Чаров был задержан силовиками в начале апреля. В его высказываниях в соцсетях обнаружили признаки возбуждения ненависти и дискредитации армии. Собеседники URA.RU сравнивали священника с отцом Сергием, осужденным за разжигание ненависти.

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Свердловский сторонник «неопятидесятников» (РПЦ считает организацию сектой) Эдуард Чаров оштрафован на 60 тысяч рублей за разжигание ненависти и дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Священника сравнивают с экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым). «По делу о возбуждении ненависти Чарову назначен штраф в 20 тысяч рублей. За дискредитацию армии РФ — 45 тысяч рублей штрафа», — рассказал собеседник агентства. URA.RU обратилось в Красноуфимский районный суд Свердловской области. Там попросили перезвонить позднее. Чаров был задержан силовиками в начале апреля. В его высказываниях в соцсетях обнаружили признаки возбуждения ненависти и дискредитации армии. Собеседники URA.RU сравнивали священника с отцом Сергием, осужденным за разжигание ненависти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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