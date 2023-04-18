В свердловской области наказали священника, повторяющего судьбу отца Сергия

Свердловский сторонник «неопятидесятников» (РПЦ считает организацию сектой) Эдуард Чаров оштрафован на 60 тысяч рублей за разжигание ненависти и дискредитацию армии. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. Священника сравнивают с экс-схиигуменом Среднеуральского женского монастыря отцом Сергием (Николаем Романовым).
«По делу о возбуждении ненависти Чарову назначен штраф в 20 тысяч рублей. За дискредитацию армии РФ — 45 тысяч рублей штрафа», — рассказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось в Красноуфимский районный суд Свердловской области. Там попросили перезвонить позднее.
Чаров был задержан силовиками в начале апреля. В его высказываниях в соцсетях обнаружили признаки возбуждения ненависти и дискредитации армии. Собеседники URA.RU сравнивали священника с отцом Сергием, осужденным за разжигание ненависти.
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