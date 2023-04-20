Таксисты Челябинска стали угощать пассажиров сладостями

Водитель пояснил, что раздает конфеты, чтобы поднять настроение Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске таксисты агрегатора «Яндекс.Go» стали угощать пассажиров конфетами и леденцами. Об этом 20 апреля URA.RU сообщила читательница.

«В последнее время таксисты несколько раз предлагали мне при поездке взять дешевый леденец. Это было неожиданно и я два раза отказывалась от угощения. А сегодня взяла конфетку, и набравшись смелости, поинтересовалась, в чем подвох», — рассказала URA.RU челябинка.

По словам женщины, таксист пояснил ей, что раздает конфеты, чтобы поднять настроение своим пассажирам. Он заметил, что чаще всего челябинцы очень хмурые, но когда он дарит леденцы, настроение у пассажиров поднимается и поездка становится более комфортной.

Чтобы выяснить, является ли раздача леденцов челябинскими таксистами маркетинговой политикой компании «Яндекс.Go», или это личная инициатива водителей, URA.RU направило запрос в пресс-службу компании. На момент публикации ответа не последовало.