EuObserver: Польша призвала ЕС отключить от SWIFT Газпромбанк

Польша и балтийские страны призывают Евросоюз отключить от международной системы SWIFT Газпромбанк. Об этом сообщает издание EuObserver.
«Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность», —
Ранее члены Еврокомиссии выступили с инициативой лишить подключения к системе SWIFT еще четыре российских банка. Среди них — «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк. После начала спецоперации на Украине от SWIFT были отключены: Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ), «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и другие. Позднее отмена санкций потребовалась для облегчения поставок российского зерна. В МИД РФ заявили, что «Россельхозбанк» готов подключиться к международной системе SWIFT.
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