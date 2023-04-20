20 апреля 2023

EuObserver: Польша призвала ЕС отключить от SWIFT Газпромбанк

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Бренды ПМЭФ, газпромбанк
Газпромбанк хотят отключить от международной системы SWIFT Фото:
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Польша и балтийские страны призывают Евросоюз отключить от международной системы SWIFT Газпромбанк. Об этом сообщает издание EuObserver.

«Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность», — пишет издание, ссылаясь на текст совместных предложений по санкциям в отношении России.

Ранее члены Еврокомиссии выступили с инициативой лишить подключения к системе SWIFT еще четыре российских банка. Среди них — «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк. После начала спецоперации на Украине от SWIFT были отключены: Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ), «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и другие. Позднее отмена санкций потребовалась для облегчения поставок российского зерна. В МИД РФ заявили, что «Россельхозбанк» готов подключиться к международной системе SWIFT.

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Польша и балтийские страны призывают Евросоюз отключить от международной системы SWIFT Газпромбанк. Об этом сообщает издание EuObserver. «Учитывая роль банка в схеме российского истеблишмента в присвоении государственных денег, а также использование Кремлем этого банка для продвижения политических интересов, отключение Газпромбанка от SWIFT является приоритетом и носит символическую важность», — пишет издание, ссылаясь на текст совместных предложений по санкциям в отношении России. Ранее члены Еврокомиссии выступили с инициативой лишить подключения к системе SWIFT еще четыре российских банка. Среди них — «Тинькофф», Альфа-банк и Росбанк. После начала спецоперации на Украине от SWIFT были отключены: Сбербанк, Россельхозбанк, Московский кредитный банк (МКБ), «Открытие», «Новикомбанк», «Промсвязьбанк» и другие. Позднее отмена санкций потребовалась для облегчения поставок российского зерна. В МИД РФ заявили, что «Россельхозбанк» готов подключиться к международной системе SWIFT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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