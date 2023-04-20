В зоне спецоперации наградили тюменских бойцов инженерного полка. Видео

21 апреля 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Медаль «За отвагу» получил командир батальона «Соболь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменские бойцы, находящиеся на передовой в зоне спецоперации, получили ведомственные награды. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Тюменским военнослужащим инженерного полка вручили государственные и ведомственные награды. Медалью „За отвагу“ награжден наш земляк — командир батальона „Соболь“. Всего на передовой в месте дислокации подразделений вручили 117 наград. Государственная награда — медаль „За отвагу“ — вручена двум военнослужащим», — говорится в сообщении. Известно, что медали «За боевые отличия» получили 23 тюменца; 27 бойцов награждены медалями «За воинскую доблесть». 20 человек получили медали «За укрепление боевого содружества», 40 человек наградили за разминирование, еще пять человек получили медали «Участнику Специальной военной операции». Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась в феврале 2022 года. Ранее URA.RU рассказало о новой льготе, которую тюменским бойцам предоставило правительство области.

Тюменские бойцы, находящиеся на передовой в зоне спецоперации, получили ведомственные награды. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Тюменским военнослужащим инженерного полка вручили государственные и ведомственные награды. Медалью „За отвагу“ награжден наш земляк — командир батальона „Соболь“. Всего на передовой в месте дислокации подразделений вручили 117 наград. Государственная награда — медаль „За отвагу“ — вручена двум военнослужащим», — говорится в сообщении. Известно, что медали «За боевые отличия» получили 23 тюменца; 27 бойцов награждены медалями «За воинскую доблесть». 20 человек получили медали «За укрепление боевого содружества», 40 человек наградили за разминирование, еще пять человек получили медали «Участнику Специальной военной операции». Специальная военная операция по денацификации и демилитаризации Украины началась в феврале 2022 года. Ранее URA.RU рассказало о новой льготе, которую тюменским бойцам предоставило правительство области.