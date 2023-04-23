Посол Аргентины выступил в Екатеринбурге с особым заявлением

Посол Аргентины поблагодарил Россию за вакцину в годы пандемии

24 апреля 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Российская вакцина от COVID-19 помогла аргентинцам справится с болезнью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн поблагодарил Россию за эффективную вакцину от COVID-19, которая поставлялась в страну Южной Америки во время пандемии. Особый вклад россиян в борьбу с болезнью он отметил во время XIII Евразийского экономического форума молодежи, который проходит в Уральском государственном экономическом университете и транслируется на площадке RuTube. «Я хочу подчеркнуть, насколько дружественно отнеслась к нам Россия в очень сложный момент пандемии. Сегодня мы многие забываем, что была пандемия. Кажется, что ее вообще не было. Но аргентинцы никогда не забудут поддержку российских друзей», — рассказал посол во время трансляции форума. Эдуардо Антонио Зуайн заявил, что в 2020 году в Аргентину привезли «лучшую и самую эффективную» вакцину из России. Именно это помогло спасти тысячи жизней аргентинцев. В Екатеринбурге проходит XIII Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ), организатором которого выступает Уральский государственный экономический университет. В 2023 году ЕЭМФ проходит также в вузах Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Астаны, Баку, Минска, Алматы, Оша, Ташкента, Бишкека и Душанбе.

Посол Аргентины в России Эдуардо Антонио Зуайн поблагодарил Россию за эффективную вакцину от COVID-19, которая поставлялась в страну Южной Америки во время пандемии. Особый вклад россиян в борьбу с болезнью он отметил во время XIII Евразийского экономического форума молодежи, который проходит в Уральском государственном экономическом университете и транслируется на площадке RuTube. «Я хочу подчеркнуть, насколько дружественно отнеслась к нам Россия в очень сложный момент пандемии. Сегодня мы многие забываем, что была пандемия. Кажется, что ее вообще не было. Но аргентинцы никогда не забудут поддержку российских друзей», — рассказал посол во время трансляции форума. Эдуардо Антонио Зуайн заявил, что в 2020 году в Аргентину привезли «лучшую и самую эффективную» вакцину из России. Именно это помогло спасти тысячи жизней аргентинцев. В Екатеринбурге проходит XIII Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ), организатором которого выступает Уральский государственный экономический университет. В 2023 году ЕЭМФ проходит также в вузах Санкт-Петербурга, Владивостока, Калининграда, Астаны, Баку, Минска, Алматы, Оша, Ташкента, Бишкека и Душанбе.