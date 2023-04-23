23 апреля 2023

Подросток из свердловского поселка упал с моста, чтобы впечатлить девушку

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Кировский мост. Курган , кировский мост
Мальчик хотел удивить одноклассницу, но сорвался с моста Фото:

В Свердловской области в поселке Дружинино 15-летний подросток сорвался с моста, чтобы удивить девушку. Сейчас мальчик находится в детской больнице №9 в Екатеринбурге.

«Он хотел впечатлить одноклассницу. Перелез через ограждение и держался одной рукой», — рассказал друг молодого человека изданию «КП-Екатеринбург». По словам знакомого мальчика, у него раздроблены кисти рук, три перелома и выпал зуб.

Как заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 16 апреля в Нижнесергинском районе. Пострадавшим оказался школьник, ранее на учете в ПДН не состоял, воспитывается в неполной семье матерью.

«С серьезными повреждениями и в состоянии травматического шока специалисты „Медицины катастроф“ в экстренном порядке госпитализировали его в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Собранный по данному факту материал органы внутренних дел направили по подследственности в региональный СКР», — сообщил Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в настоящее время проводится процессуальная проверка. «Все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе комплекса проверочных мероприятий. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее в Екатеринбурге мужчина упал с автомобильного моста над улицей Серафимы Дерябиной. Инцидент произошел в конце прошлого года.

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В Свердловской области в поселке Дружинино 15-летний подросток сорвался с моста, чтобы удивить девушку. Сейчас мальчик находится в детской больнице №9 в Екатеринбурге. «Он хотел впечатлить одноклассницу. Перелез через ограждение и держался одной рукой», — рассказал друг молодого человека изданию «КП-Екатеринбург». По словам знакомого мальчика, у него раздроблены кисти рук, три перелома и выпал зуб. Как заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 16 апреля в Нижнесергинском районе. Пострадавшим оказался школьник, ранее на учете в ПДН не состоял, воспитывается в неполной семье матерью. «С серьезными повреждениями и в состоянии травматического шока специалисты „Медицины катастроф“ в экстренном порядке госпитализировали его в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Собранный по данному факту материал органы внутренних дел направили по подследственности в региональный СКР», — сообщил Горелых. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в настоящее время проводится процессуальная проверка. «Все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе комплекса проверочных мероприятий. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее в Екатеринбурге мужчина упал с автомобильного моста над улицей Серафимы Дерябиной. Инцидент произошел в конце прошлого года.
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