Подросток из свердловского поселка упал с моста, чтобы впечатлить девушку

24 апреля 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

Мальчик хотел удивить одноклассницу, но сорвался с моста Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области в поселке Дружинино 15-летний подросток сорвался с моста, чтобы удивить девушку. Сейчас мальчик находится в детской больнице №9 в Екатеринбурге. «Он хотел впечатлить одноклассницу. Перелез через ограждение и держался одной рукой», — рассказал друг молодого человека изданию «КП-Екатеринбург». По словам знакомого мальчика, у него раздроблены кисти рук, три перелома и выпал зуб. Как заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 16 апреля в Нижнесергинском районе. Пострадавшим оказался школьник, ранее на учете в ПДН не состоял, воспитывается в неполной семье матерью. «С серьезными повреждениями и в состоянии травматического шока специалисты „Медицины катастроф“ в экстренном порядке госпитализировали его в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Собранный по данному факту материал органы внутренних дел направили по подследственности в региональный СКР», — сообщил Горелых. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в настоящее время проводится процессуальная проверка. «Все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе комплекса проверочных мероприятий. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее в Екатеринбурге мужчина упал с автомобильного моста над улицей Серафимы Дерябиной. Инцидент произошел в конце прошлого года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области в поселке Дружинино 15-летний подросток сорвался с моста, чтобы удивить девушку. Сейчас мальчик находится в детской больнице №9 в Екатеринбурге. «Он хотел впечатлить одноклассницу. Перелез через ограждение и держался одной рукой», — рассказал друг молодого человека изданию «КП-Екатеринбург». По словам знакомого мальчика, у него раздроблены кисти рук, три перелома и выпал зуб. Как заявил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, инцидент произошел 16 апреля в Нижнесергинском районе. Пострадавшим оказался школьник, ранее на учете в ПДН не состоял, воспитывается в неполной семье матерью. «С серьезными повреждениями и в состоянии травматического шока специалисты „Медицины катастроф“ в экстренном порядке госпитализировали его в детскую больницу №9 Екатеринбурга. Собранный по данному факту материал органы внутренних дел направили по подследственности в региональный СКР», — сообщил Горелых. В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что в настоящее время проводится процессуальная проверка. «Все обстоятельства случившегося устанавливаются в ходе комплекса проверочных мероприятий. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее в Екатеринбурге мужчина упал с автомобильного моста над улицей Серафимы Дерябиной. Инцидент произошел в конце прошлого года.