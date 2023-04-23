В Челябинске осудили военного за употребление наркотиков

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в приобретении и употреблении наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили штраф в 15 тысяч рублей и отобрали мобильный телефон, с которого он заказывал наркотики.
«У военнослужащего, находящегося в увольнении, возник преступный умысел приобрести наркотическое средство в целях личного потребления. По интернету он связался с неустановленным лицом, с которым договорился о приобретении наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что контрактник довел свой план до конца. Отыскал закладку с запрещенным веществом. При этом до задержания он хранил ее при себе. Так в ходе личного досмотра в служебном помещении отдела полиции закладка была обнаружена и изъята.
Суд признал военнослужащего виновным. На него наложен штраф в размере 15 тысяч рублей. А телефон, с помощью которого он заказал себе наркотики, изъят и обращен в собственность государства.
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