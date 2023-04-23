23 апреля 2023

В Челябинске осудили военного за употребление наркотиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный отделался штрафом в 15 тысяч рублей Фото:

Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в приобретении и употреблении наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили штраф в 15 тысяч рублей и отобрали мобильный телефон, с которого он заказывал наркотики.

«У военнослужащего, находящегося в увольнении, возник преступный умысел приобрести наркотическое средство в целях личного потребления. По интернету он связался с неустановленным лицом, с которым договорился о приобретении наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что контрактник довел свой план до конца. Отыскал закладку с запрещенным веществом. При этом до задержания он хранил ее при себе. Так в ходе личного досмотра в служебном помещении отдела полиции закладка была обнаружена и изъята.

Суд признал военнослужащего виновным. На него наложен штраф в размере 15 тысяч рублей. А телефон, с помощью которого он заказал себе наркотики, изъят и обращен в собственность государства.

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Челябинский гарнизонный военный суд признал военнослужащего по контракту виновным в приобретении и употреблении наркотиков. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, в качестве наказания ему назначили штраф в 15 тысяч рублей и отобрали мобильный телефон, с которого он заказывал наркотики. «У военнослужащего, находящегося в увольнении, возник преступный умысел приобрести наркотическое средство в целях личного потребления. По интернету он связался с неустановленным лицом, с которым договорился о приобретении наркотиков», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что контрактник довел свой план до конца. Отыскал закладку с запрещенным веществом. При этом до задержания он хранил ее при себе. Так в ходе личного досмотра в служебном помещении отдела полиции закладка была обнаружена и изъята. Суд признал военнослужащего виновным. На него наложен штраф в размере 15 тысяч рублей. А телефон, с помощью которого он заказал себе наркотики, изъят и обращен в собственность государства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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