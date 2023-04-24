Спасатели выпустили экстренное обращение к свердловчанам

В Свердловскую область придет шквалистый ветер с порывами до 18 м/с
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Несмотря на ветреную погоду, температура будет +22 градуса Фото:

В Свердловской области ожидается шквалистый ветер до 18 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.

«По данным синоптиков, 25 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Соблюдайте правила безопасного поведения», — рассказали спасатели. При этом ночью температура воздуха будет +9 градусов, днем +22 градуса.

Ранее метеоролог Алексей Пулин сообщил, что в регионе теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. При этом в ближайшие три дня среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов.

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В Свердловской области ожидается шквалистый ветер до 18 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По данным синоптиков, 25 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Соблюдайте правила безопасного поведения», — рассказали спасатели. При этом ночью температура воздуха будет +9 градусов, днем +22 градуса. Ранее метеоролог Алексей Пулин сообщил, что в регионе теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. При этом в ближайшие три дня среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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