Спасатели выпустили экстренное обращение к свердловчанам

В Свердловскую область придет шквалистый ветер с порывами до 18 м/с

24 апреля 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

Несмотря на ветреную погоду, температура будет +22 градуса Фото: Анна Майорова © URA.RU В Свердловской области ожидается шквалистый ветер до 18 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По данным синоптиков, 25 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Соблюдайте правила безопасного поведения», — рассказали спасатели. При этом ночью температура воздуха будет +9 градусов, днем +22 градуса. Ранее метеоролог Алексей Пулин сообщил, что в регионе теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. При этом в ближайшие три дня среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов.

В Свердловской области ожидается шквалистый ветер до 18 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России. «По данным синоптиков, 25 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Соблюдайте правила безопасного поведения», — рассказали спасатели. При этом ночью температура воздуха будет +9 градусов, днем +22 градуса. Ранее метеоролог Алексей Пулин сообщил, что в регионе теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. При этом в ближайшие три дня среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов.