Спасатели выпустили экстренное обращение к свердловчанам

Несмотря на ветреную погоду, температура будет +22 градуса
В Свердловской области ожидается шквалистый ветер до 18 м/с. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС России.
«По данным синоптиков, 25 апреля местами в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 18 м/с. Соблюдайте правила безопасного поведения», — рассказали спасатели. При этом ночью температура воздуха будет +9 градусов, днем +22 градуса.
Ранее метеоролог Алексей Пулин сообщил, что в регионе теплая погода прогнозируется с 24 по 26 апреля, а затем в регион придет похолодание. При этом в ближайшие три дня среднесуточные температуры будут выше климатической нормы на 5-8 градусов.
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