Украинские штурмовики Су-25 пытались атаковать ВС России под Херсоном

Штурмовики ВСУ Су-25 предприняли неудачную попытку атаки на позиции российской армии под Херсоном. В результате один штурмовик упал после попадания ракеты ВС РФ, а второй направился в обратном направлении. Об этом сообщают российские военкоры.
«Су-25 украинской армии предприняли попытку атаковать позиции российской армии под Херсоном», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там добавили, что самолеты двигались по направлению островов на реке Днепр. Один из штурмовиков был сбит силами ВС РФ, а второй улетел в обратном направлении, заключили авторы.
Ранее командир подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык» рассказал о том, как российские военные на херсонском направлении захватили один из танков Leopard. Из-за невозможности доставить танк до российских позиций, он был утоплен в болоте. На херсонском направлении на регулярной основе фиксируются обстрелы блокпостов из танков ВСУ.
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