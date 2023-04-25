Украинские штурмовики Су-25 пытались атаковать ВС России под Херсоном

25 апреля 2023 в 15:53 Размер текста - 17 +

ВСУ провели неудачную воздушную атаку на позиции ВС РФ Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовики ВСУ Су-25 предприняли неудачную попытку атаки на позиции российской армии под Херсоном. В результате один штурмовик упал после попадания ракеты ВС РФ, а второй направился в обратном направлении. Об этом сообщают российские военкоры. «Су-25 украинской армии предприняли попытку атаковать позиции российской армии под Херсоном», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там добавили, что самолеты двигались по направлению островов на реке Днепр. Один из штурмовиков был сбит силами ВС РФ, а второй улетел в обратном направлении, заключили авторы. Ранее командир подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык» рассказал о том, как российские военные на херсонском направлении захватили один из танков Leopard. Из-за невозможности доставить танк до российских позиций, он был утоплен в болоте. На херсонском направлении на регулярной основе фиксируются обстрелы блокпостов из танков ВСУ.

Штурмовики ВСУ Су-25 предприняли неудачную попытку атаки на позиции российской армии под Херсоном. В результате один штурмовик упал после попадания ракеты ВС РФ, а второй направился в обратном направлении. Об этом сообщают российские военкоры. «Су-25 украинской армии предприняли попытку атаковать позиции российской армии под Херсоном», — передает telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Там добавили, что самолеты двигались по направлению островов на реке Днепр. Один из штурмовиков был сбит силами ВС РФ, а второй улетел в обратном направлении, заключили авторы. Ранее командир подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык» рассказал о том, как российские военные на херсонском направлении захватили один из танков Leopard. Из-за невозможности доставить танк до российских позиций, он был утоплен в болоте. На херсонском направлении на регулярной основе фиксируются обстрелы блокпостов из танков ВСУ.