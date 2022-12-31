Военкоры сообщили об уничтожении базы элитного спецназа ВСУ. Видео 01 января 2023 в 13:38 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили полк элитного подразделения спецназа ВСУ Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили базу восьмого полка украинского спецназа. Об этом сообщают военкоры. «Воинская часть украинского спецназа поражена ракетой. Данных о вражеских потерях пока нет», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». При этом военкоры подчеркивают, что восьмой полк считается элитным подразделением спецназа Украины. Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. В ночь с 31 декабря на 1 января был нанесен удар по инфраструктуре Украины. Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили базу восьмого полка украинского спецназа. Об этом сообщают военкоры. «Воинская часть украинского спецназа поражена ракетой. Данных о вражеских потерях пока нет», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». При этом военкоры подчеркивают, что восьмой полк считается элитным подразделением спецназа Украины. Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. В ночь с 31 декабря на 1 января был нанесен удар по инфраструктуре Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям