31 декабря 2022

Военкоры сообщили об уничтожении базы элитного спецназа ВСУ. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия обстрела колонии в Еленовке. ДНР, Донецк , пожар, последствия, днр, разрушения, обстрел, еленовка
ВС РФ уничтожили полк элитного подразделения спецназа ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили базу восьмого полка украинского спецназа. Об этом сообщают военкоры.

«Воинская часть украинского спецназа поражена ракетой. Данных о вражеских потерях пока нет», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». При этом военкоры подчеркивают, что восьмой полк считается элитным подразделением спецназа Украины.

Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. В ночь с 31 декабря на 1 января был нанесен удар по инфраструктуре Украины.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.

Все, что нужно знать о спецоперации и не только, в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили базу восьмого полка украинского спецназа. Об этом сообщают военкоры. «Воинская часть украинского спецназа поражена ракетой. Данных о вражеских потерях пока нет», — сообщается в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». При этом военкоры подчеркивают, что восьмой полк считается элитным подразделением спецназа Украины. Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. В ночь с 31 декабря на 1 января был нанесен удар по инфраструктуре Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...