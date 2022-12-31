ВС РФ уничтожили полк элитного подразделения спецназа ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы РФ ракетным ударом уничтожили базу восьмого полка украинского спецназа. Об этом сообщают военкоры.
«Воинская часть украинского спецназа поражена ракетой. Данных о вражеских потерях пока нет», —
Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» взяла в плен большое количество украинских солдат. В ночь с 31 декабря на 1 января был нанесен удар по инфраструктуре Украины.
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