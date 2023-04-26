Челябинский пылесос с голосом Зеленского собрал деньги на дрон для бойцов

26 апреля 2023 в 16:21 Размер текста - 17 +

Дрон и видео с пылесосом уже дошли до участников СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU Житель Златоуста (Челябинская область) Виталий Волчков сдает в аренду робота-пылесоса с голосом президента Украины Владимира Зеленского. С помощью пылесоса ему удалось за две недели собрать сумму на дрон для бойцов СВО, сообщил мужчина 26 апреля. «Зеленский собрал на дрон для наших солдат! Большое спасибо всем, кто мне помогал и арендовал робота. Вы крутые!» — пишет Виталий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Telegram-каналу «Челябинск, который смог» Волчков сообщил, что робот знает более десятка фраз. Он может умничать, возмущаться, кричать и просить помощи. Дрон, купленный на деньги с аренды, уже дошел до участников СВО. Бойцы записали обращение к Волчкову, поблагодарив за аппарат и смешные видео с пылесосом.

Житель Златоуста (Челябинская область) Виталий Волчков сдает в аренду робота-пылесоса с голосом президента Украины Владимира Зеленского. С помощью пылесоса ему удалось за две недели собрать сумму на дрон для бойцов СВО, сообщил мужчина 26 апреля. «Зеленский собрал на дрон для наших солдат! Большое спасибо всем, кто мне помогал и арендовал робота. Вы крутые!» — пишет Виталий на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Telegram-каналу «Челябинск, который смог» Волчков сообщил, что робот знает более десятка фраз. Он может умничать, возмущаться, кричать и просить помощи. Дрон, купленный на деньги с аренды, уже дошел до участников СВО. Бойцы записали обращение к Волчкову, поблагодарив за аппарат и смешные видео с пылесосом.