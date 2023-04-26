Челябинские волонтеры в преддверии Дня Победы посетят бойцов на спецоперации

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Волонтеры доставят посылки в госпитали и на передовую Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Волонтеры из Озерска (Челябинская область) в преддверии Дня Победы с гуманитарной миссией посетят военнослужащих в зоне спецоперации. Поездка намечена на 6 мая.

«Огромное желание поддержать наших ребят, особенно накануне Дня Победы! 6 мая состоится третья гуманитарная поездка представителей благотворительного фонда „Вместе“ в Луганскую народную республику», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что волонтеры посетят несколько госпиталей, куда отвезут медикаменты и оборудование. Они планируют передать строительные материалы и инструменты для народной милиции ЛНР, а также доставить посылки мирным жителям в отдаленных поселениях.

Ранее сообщалось, что супруга бойца из Миасса лично доставила на фронт посылку для мужа и его сослуживцев. До места назначения ей пришлось добираться неделю.

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Волонтеры из Озерска (Челябинская область) в преддверии Дня Победы с гуманитарной миссией посетят военнослужащих в зоне спецоперации. Поездка намечена на 6 мая. «Огромное желание поддержать наших ребят, особенно накануне Дня Победы! 6 мая состоится третья гуманитарная поездка представителей благотворительного фонда „Вместе“ в Луганскую народную республику», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что волонтеры посетят несколько госпиталей, куда отвезут медикаменты и оборудование. Они планируют передать строительные материалы и инструменты для народной милиции ЛНР, а также доставить посылки мирным жителям в отдаленных поселениях. Ранее сообщалось, что супруга бойца из Миасса лично доставила на фронт посылку для мужа и его сослуживцев. До места назначения ей пришлось добираться неделю.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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