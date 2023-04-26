Челябинские волонтеры в преддверии Дня Победы посетят бойцов на спецоперации

Волонтеры из Озерска (Челябинская область) в преддверии Дня Победы с гуманитарной миссией посетят военнослужащих в зоне спецоперации. Поездка намечена на 6 мая.
«Огромное желание поддержать наших ребят, особенно накануне Дня Победы! 6 мая состоится третья гуманитарная поездка представителей благотворительного фонда „Вместе“ в Луганскую народную республику», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте».
Уточняется, что волонтеры посетят несколько госпиталей, куда отвезут медикаменты и оборудование. Они планируют передать строительные материалы и инструменты для народной милиции ЛНР, а также доставить посылки мирным жителям в отдаленных поселениях.
Ранее сообщалось, что супруга бойца из Миасса лично доставила на фронт посылку для мужа и его сослуживцев. До места назначения ей пришлось добираться неделю.
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