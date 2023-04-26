Челябинские волонтеры в преддверии Дня Победы посетят бойцов на спецоперации

26 апреля 2023 в 22:57 Размер текста - 17 +

Волонтеры доставят посылки в госпитали и на передовую Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Волонтеры из Озерска (Челябинская область) в преддверии Дня Победы с гуманитарной миссией посетят военнослужащих в зоне спецоперации. Поездка намечена на 6 мая. «Огромное желание поддержать наших ребят, особенно накануне Дня Победы! 6 мая состоится третья гуманитарная поездка представителей благотворительного фонда „Вместе“ в Луганскую народную республику», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что волонтеры посетят несколько госпиталей, куда отвезут медикаменты и оборудование. Они планируют передать строительные материалы и инструменты для народной милиции ЛНР, а также доставить посылки мирным жителям в отдаленных поселениях. Ранее сообщалось, что супруга бойца из Миасса лично доставила на фронт посылку для мужа и его сослуживцев. До места назначения ей пришлось добираться неделю.

Волонтеры из Озерска (Челябинская область) в преддверии Дня Победы с гуманитарной миссией посетят военнослужащих в зоне спецоперации. Поездка намечена на 6 мая. «Огромное желание поддержать наших ребят, особенно накануне Дня Победы! 6 мая состоится третья гуманитарная поездка представителей благотворительного фонда „Вместе“ в Луганскую народную республику», — сообщается в паблике «Территория Озерск» в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что волонтеры посетят несколько госпиталей, куда отвезут медикаменты и оборудование. Они планируют передать строительные материалы и инструменты для народной милиции ЛНР, а также доставить посылки мирным жителям в отдаленных поселениях. Ранее сообщалось, что супруга бойца из Миасса лично доставила на фронт посылку для мужа и его сослуживцев. До места назначения ей пришлось добираться неделю.