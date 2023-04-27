Baza: мобилизованные пытались передать своим родным через границу «сувениры» с гранатами

27 апреля 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Российские мобилизованные пытались передать гранаты своим родственникам в зоне СВО Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные из Калужской области и Красноярского края пытались передать гранаты своим родственникам в зону спецоперации. Их остановили пограничники из Белгорода. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сначала пограничники остановили автомобиль Opel. В машине был обнаружен рюкзак, внутри которого находились гранаты Ф-1, взрыватели, порох и патроны. Рюкзак передал военнослужащий из Красноярского края для своей мамы. <…> Спустя час на том же посту был остановлен автомобиль Volvo c рюкзаком с гранатами. Водитель пояснил, что это принадлежит ее мужу», — сообщают авторы канала. Пограничники изъяли сумки с вооружением и передали материалы в военное управление. URA.RU направило запрос в адрес Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Ответ ожидается. Ранее в апреле в Белгороде была обнаружена бомба. Ее взорвали представители Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимают попытки атаковать приграничные территории. До этого в Белгороде также происходил взрыв, в ходе которого пострадали гражданские.

Мобилизованные из Калужской области и Красноярского края пытались передать гранаты своим родственникам в зону спецоперации. Их остановили пограничники из Белгорода. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сначала пограничники остановили автомобиль Opel. В машине был обнаружен рюкзак, внутри которого находились гранаты Ф-1, взрыватели, порох и патроны. Рюкзак передал военнослужащий из Красноярского края для своей мамы. <…> Спустя час на том же посту был остановлен автомобиль Volvo c рюкзаком с гранатами. Водитель пояснил, что это принадлежит ее мужу», — сообщают авторы канала. Пограничники изъяли сумки с вооружением и передали материалы в военное управление. URA.RU направило запрос в адрес Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Ответ ожидается. Ранее в апреле в Белгороде была обнаружена бомба. Ее взорвали представители Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимают попытки атаковать приграничные территории. До этого в Белгороде также происходил взрыв, в ходе которого пострадали гражданские.