Baza: мобилизованные пытались передать своим родным через границу «сувениры» с гранатами

Мобилизованные из Калужской области и Красноярского края пытались передать гранаты своим родственникам в зону спецоперации. Их остановили пограничники из Белгорода. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Сначала пограничники остановили автомобиль Opel. В машине был обнаружен рюкзак, внутри которого находились гранаты Ф-1, взрыватели, порох и патроны. Рюкзак передал военнослужащий из Красноярского края для своей мамы. <…> Спустя час на том же посту был остановлен автомобиль Volvo c рюкзаком с гранатами. Водитель пояснил, что это принадлежит ее мужу», — сообщают авторы канала. Пограничники изъяли сумки с вооружением и передали материалы в военное управление.
URA.RU направило запрос в адрес Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Ответ ожидается.
Ранее в апреле в Белгороде была обнаружена бомба. Ее взорвали представители Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимают попытки атаковать приграничные территории. До этого в Белгороде также происходил взрыв, в ходе которого пострадали гражданские.
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