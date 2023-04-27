Baza: мобилизованные пытались передать своим родным через границу «сувениры» с гранатами

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, граната в руке, сво, армия россии, штурмовики
Российские мобилизованные пытались передать гранаты своим родственникам в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные из Калужской области и Красноярского края пытались передать гранаты своим родственникам в зону спецоперации. Их остановили пограничники из Белгорода. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Сначала пограничники остановили автомобиль Opel. В машине был обнаружен рюкзак, внутри которого находились гранаты Ф-1, взрыватели, порох и патроны. Рюкзак передал военнослужащий из Красноярского края для своей мамы. <…> Спустя час на том же посту был остановлен автомобиль Volvo c рюкзаком с гранатами. Водитель пояснил, что это принадлежит ее мужу», — сообщают авторы канала. Пограничники изъяли сумки с вооружением и передали материалы в военное управление.

URA.RU направило запрос в адрес Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Ответ ожидается.

Ранее в апреле в Белгороде была обнаружена бомба. Ее взорвали представители Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимают попытки атаковать приграничные территории. До этого в Белгороде также происходил взрыв, в ходе которого пострадали гражданские.

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Мобилизованные из Калужской области и Красноярского края пытались передать гранаты своим родственникам в зону спецоперации. Их остановили пограничники из Белгорода. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Сначала пограничники остановили автомобиль Opel. В машине был обнаружен рюкзак, внутри которого находились гранаты Ф-1, взрыватели, порох и патроны. Рюкзак передал военнослужащий из Красноярского края для своей мамы. <…> Спустя час на том же посту был остановлен автомобиль Volvo c рюкзаком с гранатами. Водитель пояснил, что это принадлежит ее мужу», — сообщают авторы канала. Пограничники изъяли сумки с вооружением и передали материалы в военное управление. URA.RU направило запрос в адрес Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ. Ответ ожидается. Ранее в апреле в Белгороде была обнаружена бомба. Ее взорвали представители Минобороны РФ. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно предпринимают попытки атаковать приграничные территории. До этого в Белгороде также происходил взрыв, в ходе которого пострадали гражданские.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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