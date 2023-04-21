Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло

Трое человек пострадали в ходе взрыва, уточнил Александр Богомаз
В ходе взрыва в Белгороде количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.
«Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает», —
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