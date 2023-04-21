Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло

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Трое человек пострадали в ходе взрыва, уточнил Александр Богомаз Фото:

В ходе взрыва в Белгороде количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает», — уточнил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что также у одной из женщин поднялось давление.

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В ходе взрыва в Белгороде количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков. «Трое пострадало, один человек отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, жизни ничего не угрожает», — уточнил Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Он уточнил, что также у одной из женщин поднялось давление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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