Число пострадавших при взрыве в Белгороде выросло

Трое человек пострадали в ходе взрыва, уточнил Александр Богомаз Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ходе взрыва в Белгороде количество пострадавших увеличилось до трех человек. Об этом рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.