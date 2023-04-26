Судимый пермяк расстроился и случайно выкинул из окна возлюбленную

27 апреля 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Пермяк отправится на два года в колонию строгого режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель (Краснокамска) отправится в колонию за убийство подруги, которое он совершил в приступе ярости. Мужчина во время ссоры с сожительницей в общежитии случайно толкнул ее, когда она сидела на подоконнике у открытого окна, сообщается на сайте Краснокамского районного суда. «В итоге мужчина схватил женщину, сидевшую на подоконнике спиной к открытому настежь окну, за локоть. Она отдернула руку, потеряла равновесие и выпала с высоты третьего этажа», — говорится на сайте. Потерпевшая скончалась через несколько часов в больнице. Ранее судимый пермяк познакомился со своей жертвой в предыдущем году. В один из дней, когда пермяки выпивали, мужчина заявил, что пара расстается, из-за чего началась ссора. Убийца начал избивать женщину, не давая ей выйти из комнаты. Пермячка села на подоконник открытого окна, после чего и произошел несчастный случай. В суде заключенный признал свою вину и заявил, что все произошло случайно из-за алкоголя. По его словам, он хотел только припугнуть подругу. Суд приговорил пермяка к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.

Житель (Краснокамска) отправится в колонию за убийство подруги, которое он совершил в приступе ярости. Мужчина во время ссоры с сожительницей в общежитии случайно толкнул ее, когда она сидела на подоконнике у открытого окна, сообщается на сайте Краснокамского районного суда. «В итоге мужчина схватил женщину, сидевшую на подоконнике спиной к открытому настежь окну, за локоть. Она отдернула руку, потеряла равновесие и выпала с высоты третьего этажа», — говорится на сайте. Потерпевшая скончалась через несколько часов в больнице. Ранее судимый пермяк познакомился со своей жертвой в предыдущем году. В один из дней, когда пермяки выпивали, мужчина заявил, что пара расстается, из-за чего началась ссора. Убийца начал избивать женщину, не давая ей выйти из комнаты. Пермячка села на подоконник открытого окна, после чего и произошел несчастный случай. В суде заключенный признал свою вину и заявил, что все произошло случайно из-за алкоголя. По его словам, он хотел только припугнуть подругу. Суд приговорил пермяка к двум годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима.