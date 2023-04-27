Челябинский губернатор просит жителей сообщать ему о фактах коррупции. Фото

28 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер поручил проводить приемы челябинцев по личным вопросам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. На нем Текслер обратил внимание на необходимость усилить обратную связь и взаимодействие с жителями. Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе главы региона. «Губернатор обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов обратной связи с жителями региона по вопросам противодействия коррупции. В настоящий момент в регионе работает соответствующая „Горячая линия“. Алексей Текслер поручил управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений усилить работу и проводить приемы граждан по личным вопросам», — заявили URA.RU в пресс-службе. Текслер также напомнил о противодействии коррупции в сфере оказания государственных и муниципальных услуг. Он обратил внимание, что 2023 год для нацпроектов ключевой, и требуется усилить контроль за исполнением уже заключенных контрактов. Необходимо прогнозировать риски и устранять причины неисполнения нацпроектов на каждом этапе. «Все нормативно-правовые акты и изменения в них, которые необходимо производить, в том числе и в силу изменений федерального законодательства, должны проходить антикоррупционную экспертизу. Большая часть нацпроектов завершается в 2024 году, поэтому успешность выполнения задач в этом году определяет успешность исполнения нацпроектов за весь цикл», — отметил Текслер. Алексей Текслер провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции Фото: пресс-служба губернатора ЧО Одна из важнейших задач — реализация национальных проектов Фото: пресс-служба губернатора ЧО В регионе продолжается системная работа по противодействию коррупции Фото: пресс-служба губернатора ЧО Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. На нем Текслер обратил внимание на необходимость усилить обратную связь и взаимодействие с жителями. Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе главы региона. «Губернатор обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов обратной связи с жителями региона по вопросам противодействия коррупции. В настоящий момент в регионе работает соответствующая „Горячая линия“. Алексей Текслер поручил управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений усилить работу и проводить приемы граждан по личным вопросам», — заявили URA.RU в пресс-службе. Текслер также напомнил о противодействии коррупции в сфере оказания государственных и муниципальных услуг. Он обратил внимание, что 2023 год для нацпроектов ключевой, и требуется усилить контроль за исполнением уже заключенных контрактов. Необходимо прогнозировать риски и устранять причины неисполнения нацпроектов на каждом этапе. «Все нормативно-правовые акты и изменения в них, которые необходимо производить, в том числе и в силу изменений федерального законодательства, должны проходить антикоррупционную экспертизу. Большая часть нацпроектов завершается в 2024 году, поэтому успешность выполнения задач в этом году определяет успешность исполнения нацпроектов за весь цикл», — отметил Текслер.