27 апреля 2023

Челябинский губернатор просит жителей сообщать ему о фактах коррупции. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в Челябинске. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер поручил проводить приемы челябинцев по личным вопросам Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. На нем Текслер обратил внимание на необходимость усилить обратную связь и взаимодействие с жителями. Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе главы региона.

«Губернатор обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов обратной связи с жителями региона по вопросам противодействия коррупции. В настоящий момент в регионе работает соответствующая „Горячая линия“. Алексей Текслер поручил управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений усилить работу и проводить приемы граждан по личным вопросам», — заявили URA.RU в пресс-службе.

Текслер также напомнил о противодействии коррупции в сфере оказания государственных и муниципальных услуг. Он обратил внимание, что 2023 год для нацпроектов ключевой, и требуется усилить контроль за исполнением уже заключенных контрактов. Необходимо прогнозировать риски и устранять причины неисполнения нацпроектов на каждом этапе.

«Все нормативно-правовые акты и изменения в них, которые необходимо производить, в том числе и в силу изменений федерального законодательства, должны проходить антикоррупционную экспертизу. Большая часть нацпроектов завершается в 2024 году, поэтому успешность выполнения задач в этом году определяет успешность исполнения нацпроектов за весь цикл», — отметил Текслер.

Алексей Текслер провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции
Алексей Текслер провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции
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Одна из важнейших задач — реализация национальных проектов
Одна из важнейших задач — реализация национальных проектов
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В регионе продолжается системная работа по противодействию коррупции
В регионе продолжается системная работа по противодействию коррупции
Фото:

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел первое в этом году заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. На нем Текслер обратил внимание на необходимость усилить обратную связь и взаимодействие с жителями. Об этом URA.RU сообщили 28 апреля в пресс-службе главы региона. «Губернатор обратил внимание на необходимость совершенствования механизмов обратной связи с жителями региона по вопросам противодействия коррупции. В настоящий момент в регионе работает соответствующая „Горячая линия“. Алексей Текслер поручил управлению по профилактике коррупционных и иных правонарушений усилить работу и проводить приемы граждан по личным вопросам», — заявили URA.RU в пресс-службе. Текслер также напомнил о противодействии коррупции в сфере оказания государственных и муниципальных услуг. Он обратил внимание, что 2023 год для нацпроектов ключевой, и требуется усилить контроль за исполнением уже заключенных контрактов. Необходимо прогнозировать риски и устранять причины неисполнения нацпроектов на каждом этапе. «Все нормативно-правовые акты и изменения в них, которые необходимо производить, в том числе и в силу изменений федерального законодательства, должны проходить антикоррупционную экспертизу. Большая часть нацпроектов завершается в 2024 году, поэтому успешность выполнения задач в этом году определяет успешность исполнения нацпроектов за весь цикл», — отметил Текслер.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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