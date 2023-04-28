На полигоне много мишеней, что позволяет испытывать дроны самыми разными способами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Екатеринбурге появилась первая профессиональная трасса для испытания беспилотных летательный аппаратов (БПЛА), в том числе дронов-камикадзе. Там установлены макеты танков и есть окопы. Полигон появился на площадке технопарка «Университетский», передает корреспондент URA.RU с места событий.

«Сделана мишенная обстановка — установлены макеты БТР и танка „Абрамс М1А1“, есть башня танка „Армата“, V-образный окоп с накатом, дополнительно — ворота для испытания FPV-дронов, на которых можно оттачивать летательные навыки, и трибуна, с которой можно управлять беспилотником. На полигоне можно отрабатывать разные алгоритмы, модели вооружения, у танка поворачивается пушка», — рассказали в компании «Лаборатория будущего», которая вместе с представителями технопарка занималась созданием полигона.

Прийти на площадку могут все желающие. Технопарк берет на себя функцию диспетчера и согласовывает полеты с Росавиацией. Помимо участка, где можно испытывать дроны специального назначения, на полигоне есть участок для испытания беспилотников при работе на высоковольтных линиях.

Открытие полигона прошло в рамках интенсива о развитии отрасли беспилотных авиационных систем (БАС) в Уральском федеральном округе. Участники интенсива представили возможности беспилотников, в частности, дронов-камикадзе — один из них на скорости 140 километров в час влетел в башню танка. Одним из участников мероприятия стал помощник полномочного представителя президента в УрФО Евгений Гурарий, который отметил, что отрасль БАС следует развивать на Урале, более того, у региона уже есть разработки в этой теме.

Также участниками мероприятия стали представители МЧС, Росавиации, РЖД, Почты России, Вооруженных сил РФ и других ключевых структур. Все присматриваются к отечественным разработкам в отрасли беспилотных авиационных систем для использования в работе.