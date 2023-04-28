28 апреля 2023

В Свердловской области на тушение пожара отправили самолет

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Салехард затянуло дымом от лесных пожаров. Салехард, дым, смог, гарь, река обь
В Санкино загорелась трава на берегу реки Тура (архивное фото) Фото:
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Пожары в Свердловской области

В поселке Санкино (Махневское муниципальное образование, Свердловская область) 29 апреля загорелась трава по берегу реки Тура, площадь возгорания — четыре гектара. Глава Махневского МО Алексей Корелин заявил, что для ликвидации пожара был отправлен самолет АН-2.

«В Санкино загорелся трава на берегу Туры, площадь возгорания составляет четыре гектара. <…> Для ликвидации возгорания вылетели пять парашютистов на самолете АН-2», — написал Корелин в соцсети «ВКонтакте».

Корелин добавил, что угрозы населенному пункту нет, поскольку пожар разгорелся в пяти километрах от поселка. В тушении участвуют силы добровольной пожарной дружины и «Авиалесоохраны».

Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан.

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В поселке Санкино (Махневское муниципальное образование, Свердловская область) 29 апреля загорелась трава по берегу реки Тура, площадь возгорания — четыре гектара. Глава Махневского МО Алексей Корелин заявил, что для ликвидации пожара был отправлен самолет АН-2. «В Санкино загорелся трава на берегу Туры, площадь возгорания составляет четыре гектара. <…> Для ликвидации возгорания вылетели пять парашютистов на самолете АН-2», — написал Корелин в соцсети «ВКонтакте». Корелин добавил, что угрозы населенному пункту нет, поскольку пожар разгорелся в пяти километрах от поселка. В тушении участвуют силы добровольной пожарной дружины и «Авиалесоохраны». Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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