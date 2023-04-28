В Свердловской области на тушение пожара отправили самолет

29 апреля 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

В Санкино загорелась трава на берегу реки Тура (архивное фото) Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В поселке Санкино (Махневское муниципальное образование, Свердловская область) 29 апреля загорелась трава по берегу реки Тура, площадь возгорания — четыре гектара. Глава Махневского МО Алексей Корелин заявил, что для ликвидации пожара был отправлен самолет АН-2. «В Санкино загорелся трава на берегу Туры, площадь возгорания составляет четыре гектара. <…> Для ликвидации возгорания вылетели пять парашютистов на самолете АН-2», — написал Корелин в соцсети «ВКонтакте». Корелин добавил, что угрозы населенному пункту нет, поскольку пожар разгорелся в пяти километрах от поселка. В тушении участвуют силы добровольной пожарной дружины и «Авиалесоохраны». Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан.

В поселке Санкино (Махневское муниципальное образование, Свердловская область) 29 апреля загорелась трава по берегу реки Тура, площадь возгорания — четыре гектара. Глава Махневского МО Алексей Корелин заявил, что для ликвидации пожара был отправлен самолет АН-2. «В Санкино загорелся трава на берегу Туры, площадь возгорания составляет четыре гектара. <…> Для ликвидации возгорания вылетели пять парашютистов на самолете АН-2», — написал Корелин в соцсети «ВКонтакте». Корелин добавил, что угрозы населенному пункту нет, поскольку пожар разгорелся в пяти километрах от поселка. В тушении участвуют силы добровольной пожарной дружины и «Авиалесоохраны». Свердловскую область 25 апреля охватили масштабные пожары. Самый крупный был в Сосьве. Без крыши над головой остались более 660 свердловчан.