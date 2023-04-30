30 апреля 2023
29 апреля 2023

Бастрыкину доложат о ходе уголовного дела об убийстве сотрудницы полиции в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Бастрыкин проверит убийство, совершенное почти год назад Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела по факту убийства полицейской в Нижнесергинском районе (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве сотрудницы полиции в Нижнесергинском районе. Преступление было совершено около года назад», — рассказали в telegram-канале Следственного комитета России.

До настоящего времени никто за содеянное к уголовной ответственности привлечен не был. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела по факту убийства полицейской в Нижнесергинском районе (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве сотрудницы полиции в Нижнесергинском районе. Преступление было совершено около года назад», — рассказали в telegram-канале Следственного комитета России. До настоящего времени никто за содеянное к уголовной ответственности привлечен не был. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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