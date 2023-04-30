Бастрыкину доложат о ходе уголовного дела об убийстве сотрудницы полиции в Свердловской области

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе уголовного дела по факту убийства полицейской в Нижнесергинском районе (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову предоставить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела об убийстве сотрудницы полиции в Нижнесергинском районе. Преступление было совершено около года назад», — рассказали в telegram-канале Следственного комитета России.
До настоящего времени никто за содеянное к уголовной ответственности привлечен не был. Исполнение поручения контролирует центральный аппарат ведомства.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.