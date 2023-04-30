В Сосьве (Свердловская область) специалисты различных служб расчистили 91 участок на месте пожара. В работе активно применяется спецтехника.
«Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, в их числе 13 самосвалов, шесть бульдозеров, пять фронтальных погрузчиков, три манипулятора, автокран и трал. Всего под расчистку запланировано 125 участков», — приводит данные областного Минтранса telegram-канал Департамента информационной политики Свердловской области.
На настоящий момент полностью расчищены участки на девяти улицах поселка. В разборе завалов активное участие принимают добровольцы.
Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Сосьва, где было уничтожено более ста домов. Свердловское правительство и бизнес принимают активное участие в помощи погорельцам. Из областного бюджета выделены средства на строительство нового жилья.
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