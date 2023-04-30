Свердловские специалисты расчистили десятки участков на месте пожаров в Сосьве. Фото, видео

01 мая 2023 в 17:54 Размер текста - 17 +

Всего запланировано 125 участков для расчистки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Сосьве (Свердловская область) специалисты различных служб расчистили 91 участок на месте пожара. В работе активно применяется спецтехника. «Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, в их числе 13 самосвалов, шесть бульдозеров, пять фронтальных погрузчиков, три манипулятора, автокран и трал. Всего под расчистку запланировано 125 участков», — приводит данные областного Минтранса telegram-канал Департамента информационной политики Свердловской области. На настоящий момент полностью расчищены участки на девяти улицах поселка. В разборе завалов активное участие принимают добровольцы. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Сосьва, где было уничтожено более ста домов. Свердловское правительство и бизнес принимают активное участие в помощи погорельцам. Из областного бюджета выделены средства на строительство нового жилья.

В Сосьве (Свердловская область) специалисты различных служб расчистили 91 участок на месте пожара. В работе активно применяется спецтехника. «Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, в их числе 13 самосвалов, шесть бульдозеров, пять фронтальных погрузчиков, три манипулятора, автокран и трал. Всего под расчистку запланировано 125 участков», — приводит данные областного Минтранса telegram-канал Департамента информационной политики Свердловской области. На настоящий момент полностью расчищены участки на девяти улицах поселка. В разборе завалов активное участие принимают добровольцы. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Сосьва, где было уничтожено более ста домов. Свердловское правительство и бизнес принимают активное участие в помощи погорельцам. Из областного бюджета выделены средства на строительство нового жилья.