30 апреля 2023

Свердловские специалисты расчистили десятки участков на месте пожаров в Сосьве. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Благоустройство набережной реки Тобол. Курган , строительная техника, река битевка, цпкио курган, набережная битевки
Всего запланировано 125 участков для расчистки Фото:
новость из сюжета
Пожары в Свердловской области

В Сосьве (Свердловская область) специалисты различных служб расчистили 91 участок на месте пожара. В работе активно применяется спецтехника.

«Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, в их числе 13 самосвалов, шесть бульдозеров, пять фронтальных погрузчиков, три манипулятора, автокран и трал. Всего под расчистку запланировано 125 участков», — приводит данные областного Минтранса telegram-канал Департамента информационной политики Свердловской области.

На настоящий момент полностью расчищены участки на девяти улицах поселка. В разборе завалов активное участие принимают добровольцы.

Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Сосьва, где было уничтожено более ста домов. Свердловское правительство и бизнес принимают активное участие в помощи погорельцам. Из областного бюджета выделены средства на строительство нового жилья.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сосьве (Свердловская область) специалисты различных служб расчистили 91 участок на месте пожара. В работе активно применяется спецтехника. «Ежедневно в поселке работают 32 единицы дорожной техники, в их числе 13 самосвалов, шесть бульдозеров, пять фронтальных погрузчиков, три манипулятора, автокран и трал. Всего под расчистку запланировано 125 участков», — приводит данные областного Минтранса telegram-канал Департамента информационной политики Свердловской области. На настоящий момент полностью расчищены участки на девяти улицах поселка. В разборе завалов активное участие принимают добровольцы. Ранее URA.RU сообщало о пожаре в поселке Сосьва, где было уничтожено более ста домов. Свердловское правительство и бизнес принимают активное участие в помощи погорельцам. Из областного бюджета выделены средства на строительство нового жилья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...