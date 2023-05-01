Сенатор Клишас раскритиковал идею обязать студентов-бюджетников работать по распределению

01 мая 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Нужно убедиться, что инициатива от депутатов Госдумы будет работать как нужно, подчеркнул сенатор Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU Прежде чем вносить законопроект о предоставлении студентам-бюджетникам обязательного трехлетнего трудоустройства по распределению, нужно убедиться, что в России есть все возможности для создания такой системы. Об этом написал сенатор РФ Андрей Клишас. «Прежде чем принимать данный законопроект нужно убедиться, что у нас есть сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников вузов по определенным специальностям», — отметил Андрей Клишас в своем telegram-канале. Сенатор подчеркнул, что если государство выявит целесообразность той или иной профессии, на которую есть запрос, в том числе и у студентов, нужно убедиться, что по целевому набору трудоустроиться смогут все студенты, в том числе и «из глубинки». Ранее в Госдуме предложили отправлять студентов, обучающихся на бюджете, на трехлетнюю отработку по распределению. По мнению инициаторов законопроекта, у выпускников появится возможность гарантированного трудоустройства по специальности сразу после обучения.

Прежде чем вносить законопроект о предоставлении студентам-бюджетникам обязательного трехлетнего трудоустройства по распределению, нужно убедиться, что в России есть все возможности для создания такой системы. Об этом написал сенатор РФ Андрей Клишас. «Прежде чем принимать данный законопроект нужно убедиться, что у нас есть сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников вузов по определенным специальностям», — отметил Андрей Клишас в своем telegram-канале. Сенатор подчеркнул, что если государство выявит целесообразность той или иной профессии, на которую есть запрос, в том числе и у студентов, нужно убедиться, что по целевому набору трудоустроиться смогут все студенты, в том числе и «из глубинки». Ранее в Госдуме предложили отправлять студентов, обучающихся на бюджете, на трехлетнюю отработку по распределению. По мнению инициаторов законопроекта, у выпускников появится возможность гарантированного трудоустройства по специальности сразу после обучения.