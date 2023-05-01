Сенатор Клишас раскритиковал идею обязать студентов-бюджетников работать по распределению

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА "Россия сегодня"., клишас андрей
Нужно убедиться, что инициатива от депутатов Госдумы будет работать как нужно, подчеркнул сенатор Андрей Клишас Фото:

Прежде чем вносить законопроект о предоставлении студентам-бюджетникам обязательного трехлетнего трудоустройства по распределению, нужно убедиться, что в России есть все возможности для создания такой системы. Об этом написал сенатор РФ Андрей Клишас.

«Прежде чем принимать данный законопроект нужно убедиться, что у нас есть сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников вузов по определенным специальностям», — отметил Андрей Клишас в своем telegram-канале. Сенатор подчеркнул, что если государство выявит целесообразность той или иной профессии, на которую есть запрос, в том числе и у студентов, нужно убедиться, что по целевому набору трудоустроиться смогут все студенты, в том числе и «из глубинки».

Ранее в Госдуме предложили отправлять студентов, обучающихся на бюджете, на трехлетнюю отработку по распределению. По мнению инициаторов законопроекта, у выпускников появится возможность гарантированного трудоустройства по специальности сразу после обучения.

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Прежде чем вносить законопроект о предоставлении студентам-бюджетникам обязательного трехлетнего трудоустройства по распределению, нужно убедиться, что в России есть все возможности для создания такой системы. Об этом написал сенатор РФ Андрей Клишас. «Прежде чем принимать данный законопроект нужно убедиться, что у нас есть сформированный и научно обоснованный запрос на выпускников вузов по определенным специальностям», — отметил Андрей Клишас в своем telegram-канале. Сенатор подчеркнул, что если государство выявит целесообразность той или иной профессии, на которую есть запрос, в том числе и у студентов, нужно убедиться, что по целевому набору трудоустроиться смогут все студенты, в том числе и «из глубинки». Ранее в Госдуме предложили отправлять студентов, обучающихся на бюджете, на трехлетнюю отработку по распределению. По мнению инициаторов законопроекта, у выпускников появится возможность гарантированного трудоустройства по специальности сразу после обучения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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