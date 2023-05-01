Четверть челябинцев столкнулась с задержкой зарплаты

У каждого пятого зарплату в течение года задерживали неоднократно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди работников Челябинской области 26% в 2022 году столкнулись с задержкой зарплаты. Как сообщила пресс-служба сервиса HeadHunter, каждому пятому сотруднику зарплату задерживали несколько раз.

«С задержкой зарплаты в течение 2022 года столкнулись 26% работников Челябинской области. У 6% это было однократно, у 20% — несколько раз», — уточнили в HeadHunter.

При этом 70% челябинцев рассказали, что работодатель деньги всегда платил вовремя. Среди опрошенных специалистами сервиса 5% в 2022 году не работали. Аналитики выяснили, в каких сферах задержки были чаще остальных. Лидером антирейтинга выступила сфера «Туризм, гостиницы, рестораны». Здесь задержки случались у 48% опрошенных. Треть работников организаций искусства, развлечений и массмедиа также констатировала невыплаты в срок. На третьем месте оказались строительство и недвижимость, где о задержках сообщили 30% респондентов.

В ходе исследования стало понятно, кто платит исправно. О своевременном получении заработков рассказали 82% работников научных и образовательных учреждений, юристы, сотрудники заводов и сервисных фирм.

В финансовых затруднениях работодателя в связи с невыплатами зарплаты в срок признались 38% опрошенных. Никаких объяснений происходящему от руководства не получила треть персонала. Реже указывали на другие причины. Например, 16% работодателей при задержках ссылались на внешние финансово-экономические проблемы, 14% — на ошибки в бухгалтерии. Еще 13% в качестве причин называли накладки на стороне зарплатного банка-партнера.