Треть челябинцев ради хорошей работы готовы на переезд за границу

Челябинцы допускают для себя переезд за рубеж в случае предложения лучшей работы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди жителей Челябинской области примерно 30% готовы ради хорошей работы переехать жить за рубеж. Как сообщила пресс-служба платформы HeadHunter, для этого соискатели согласны изучать иностранный язык.

«В регионе 30% опрошенных отметили, что ради хорошей работы готовы изучить новые языки и переехать в другую страну, чтобы трудоустроиться там. Существенно чаще остальных (в 41-45% случаев) про переезд упоминали представители сферы развлечений и искусства, информтехнологий, маркетинга и образования», — отметили в HeadHunter.

Опрос платформа провела совместно с онлайн-университетом Skypro. Абсолютное большинство, 76% респондентов, заявило о готовности углубляться в новый опыт и обучаться при смене профессии. Чаще остальных об этом говорили представители розницы (91%), административный персонал и работники искусства (по 85%).

Более половины южноуральцев, 52%, согласны занять руководящие должности или вырасти по карьерной лестнице. Такой шаг больше других устроит представителей сферы инвестиций и консалтинга.

В денежном вопросе все более традиционно. Реже всего челябинские работники согласятся на отказ от оклада при замене его регулярными бонусами. Смена финансовых условий работы в таком ключе по душе лишь 15% опрошенных. Причем чаще всего такой вариант выбирали строители (38%). Есть при ответах и зависимость от пола. Женщины чуть чаще мужчин (82% и 75% соответственно) заинтересованы осваивать новую профессию. Зато мужчины в своем большинстве мечтают о повышении в должности (59% против 49%).