В Челябинске впервые провели экстренную пересадку печени

Врачи центра трансплантологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели первую экстренную пересадку печени. Об этом сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе минздрава региона.
«Врачами центра трансплантологии ЧОКБ проведена первая экстренная пересадка печени. Женщина внезапно оказалась в реанимации с высоким билирубином и лимонным цветом кожи. Основной причиной заболевания специалисты считают прием БАДов. Пациентке оставалось жить считанные часы», — уточнили в пресс-службе.
В ведомстве дополнили, что к пересадке органов пациента готовят заранее. Подбирают по биологическим параметрам пациентов из листа ожидания под имеющийся донорский орган. В этот раз медикам пришлось действовать наоборот. В поисках подходящей печени они обратились ко всем медорганизациям области.
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