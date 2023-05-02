В Челябинске впервые провели экстренную пересадку печени

03 мая 2023 в 10:40 Размер текста - 17 +

Медики полагают, что причиной заболевания стал прием БАДов Фото: Анна Майорова © URA.RU Врачи центра трансплантологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели первую экстренную пересадку печени. Об этом сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе минздрава региона. «Врачами центра трансплантологии ЧОКБ проведена первая экстренная пересадка печени. Женщина внезапно оказалась в реанимации с высоким билирубином и лимонным цветом кожи. Основной причиной заболевания специалисты считают прием БАДов. Пациентке оставалось жить считанные часы», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве дополнили, что к пересадке органов пациента готовят заранее. Подбирают по биологическим параметрам пациентов из листа ожидания под имеющийся донорский орган. В этот раз медикам пришлось действовать наоборот. В поисках подходящей печени они обратились ко всем медорганизациям области.

Врачи центра трансплантологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели первую экстренную пересадку печени. Об этом сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе минздрава региона. «Врачами центра трансплантологии ЧОКБ проведена первая экстренная пересадка печени. Женщина внезапно оказалась в реанимации с высоким билирубином и лимонным цветом кожи. Основной причиной заболевания специалисты считают прием БАДов. Пациентке оставалось жить считанные часы», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве дополнили, что к пересадке органов пациента готовят заранее. Подбирают по биологическим параметрам пациентов из листа ожидания под имеющийся донорский орган. В этот раз медикам пришлось действовать наоборот. В поисках подходящей печени они обратились ко всем медорганизациям области.