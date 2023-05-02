02 мая 2023

В Челябинске впервые провели экстренную пересадку печени

© Служба новостей «URA.RU»
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Медики полагают, что причиной заболевания стал прием БАДов Фото:

Врачи центра трансплантологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели первую экстренную пересадку печени. Об этом сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе минздрава региона.

«Врачами центра трансплантологии ЧОКБ проведена первая экстренная пересадка печени. Женщина внезапно оказалась в реанимации с высоким билирубином и лимонным цветом кожи. Основной причиной заболевания специалисты считают прием БАДов. Пациентке оставалось жить считанные часы», — уточнили в пресс-службе.

В ведомстве дополнили, что к пересадке органов пациента готовят заранее. Подбирают по биологическим параметрам пациентов из листа ожидания под имеющийся донорский орган. В этот раз медикам пришлось действовать наоборот. В поисках подходящей печени они обратились ко всем медорганизациям области.

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Врачи центра трансплантологии Челябинской областной клинической больницы (ЧОКБ) провели первую экстренную пересадку печени. Об этом сообщили URA.RU 3 мая в пресс-службе минздрава региона. «Врачами центра трансплантологии ЧОКБ проведена первая экстренная пересадка печени. Женщина внезапно оказалась в реанимации с высоким билирубином и лимонным цветом кожи. Основной причиной заболевания специалисты считают прием БАДов. Пациентке оставалось жить считанные часы», — уточнили в пресс-службе. В ведомстве дополнили, что к пересадке органов пациента готовят заранее. Подбирают по биологическим параметрам пациентов из листа ожидания под имеющийся донорский орган. В этот раз медикам пришлось действовать наоборот. В поисках подходящей печени они обратились ко всем медорганизациям области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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