Среди свердловчан массово ищут сотрудников на оборонное предприятие

03 мая 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

В УПКБ «Деталь» требуются токари, слесари, фрезеровщики, инженеры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»), занимающееся производством радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем, в том числе по гособоронзаказу, за последний месяц опубликовало 40 вакансий. Информация о них появилась на сайте Head Hunter. Как следует из объявлений, на предприятие требуются инженеры (зарплата от 40 тысяч рублей), техники (от 38 тысяч), регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (45 — 90 тысяч), электрогазосварщики (от 50 тысяч), фрезеровщики, токари, слесари — всем обещают платить 50 тысяч рублей, а также наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4-5 разряда (от 55 тысяч) и другие. Всего за месяц на сайте Head Hunter УПКБ «Деталь» опубликовало 40 вакансий. При этом на официальном сайте предприятия размещено 74 вакансии. Проектно-конструкторское бюро «Деталь» входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие» и занимается разработкой и производством радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиационной и ракетно-космической техники. В марте 2022 года УПКБ попало под санкции США. В апреле 2022 года на сайте полпредства в УрФО публиковалась информация, что предприятие также работает по гособоронзаказу. В Свердловской области на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч сотрудников. HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании, чтобы привлечь сотрудников на заводе. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Уральское проектно-конструкторское бюро «Деталь» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие»), занимающееся производством радиолокационных систем для авиационных, ракетных и космических систем, в том числе по гособоронзаказу, за последний месяц опубликовало 40 вакансий. Информация о них появилась на сайте Head Hunter. Как следует из объявлений, на предприятие требуются инженеры (зарплата от 40 тысяч рублей), техники (от 38 тысяч), регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов (45 — 90 тысяч), электрогазосварщики (от 50 тысяч), фрезеровщики, токари, слесари — всем обещают платить 50 тысяч рублей, а также наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 4-5 разряда (от 55 тысяч) и другие. Всего за месяц на сайте Head Hunter УПКБ «Деталь» опубликовало 40 вакансий. При этом на официальном сайте предприятия размещено 74 вакансии. Проектно-конструкторское бюро «Деталь» входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие» и занимается разработкой и производством радиовысотомеров и радиовысотомерных систем для авиационной и ракетно-космической техники. В марте 2022 года УПКБ попало под санкции США. В апреле 2022 года на сайте полпредства в УрФО публиковалась информация, что предприятие также работает по гособоронзаказу. В Свердловской области на промышленных предприятиях не хватает 15 тысяч сотрудников. HR-специалисты выстраивают маркетинговые кампании, чтобы привлечь сотрудников на заводе. Например, снимают сериалы, предлагают расширенный социальный пакет, бронь от военной службы, дают билеты на футбол со скидками, устраивают экскурсии и многое другой.