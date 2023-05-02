02 мая 2023

Силовики попросили отправить в колонию виновников смертельного ДТП в Лесном

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Мера пресечения Илье Ломоносову в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, приговор, наказание, преступление, уголовный кодекс, судья, суд, мантия
Приговор вынесет суд в Лесном Фото:

Свердловская прокуратура попросила суд отправить в колонию бизнесмена и водителя, которые, предположительно, допустили смертельное ДТП в Лесном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Гособвинитель попросил суд назначить наказание водителю и директору автотранспортного предприятия в виде 5 лет и 6 лет 4 месяцев лишения свободы соответственно», — говорится в сообщении прокуратуры. Приговор будет вынесен судом закрытого города.

Авария произошла 10 июня 2021 года рядом с предприятием «Электрохимприбор». Автобус въехал в толпу на остановке. Шесть человек погибли, а еще 15 получили серьезные травмы. По версии силовиков, авария произошла из-за неисправности автобуса.

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Свердловская прокуратура попросила суд отправить в колонию бизнесмена и водителя, которые, предположительно, допустили смертельное ДТП в Лесном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Гособвинитель попросил суд назначить наказание водителю и директору автотранспортного предприятия в виде 5 лет и 6 лет 4 месяцев лишения свободы соответственно», — говорится в сообщении прокуратуры. Приговор будет вынесен судом закрытого города. Авария произошла 10 июня 2021 года рядом с предприятием «Электрохимприбор». Автобус въехал в толпу на остановке. Шесть человек погибли, а еще 15 получили серьезные травмы. По версии силовиков, авария произошла из-за неисправности автобуса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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