Силовики попросили отправить в колонию виновников смертельного ДТП в Лесном

Свердловская прокуратура попросила суд отправить в колонию бизнесмена и водителя, которые, предположительно, допустили смертельное ДТП в Лесном. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Гособвинитель попросил суд назначить наказание водителю и директору автотранспортного предприятия в виде 5 лет и 6 лет 4 месяцев лишения свободы соответственно», — говорится в сообщении прокуратуры. Приговор будет вынесен судом закрытого города.
Авария произошла 10 июня 2021 года рядом с предприятием «Электрохимприбор». Автобус въехал в толпу на остановке. Шесть человек погибли, а еще 15 получили серьезные травмы. По версии силовиков, авария произошла из-за неисправности автобуса.
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