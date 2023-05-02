В Пермском крае открыли уникальный digital detox-тур на заповедный север региона

Заповедник «Вишерский» предлагает пермякам путешествие на лодках к отдаленному северному кордону

03 мая 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

Прокатиться по заповедной Вишере смогут только пять туристов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Заповедник «Вишерский», расположенный на севере Пермского края, открыл новое направление для туристов. Путешественникам предлагают отправиться на деревянных моторных лодках вверх по Вишере к отдаленному кордону «Лыпья», где нет сотовой связи и интернета. Как рассказала URA.RU PR-консультант заповедника Татьяна Татаринова, туристам предстоит несколько дней наслаждаться уникальной природой. «Для этого тура от участников не требуется какой-либо подготовки, потому что он не включает в себя никаких восхождений. Не нужно никуда идти, разбивать палатки, нужно просто наслаждаться природой», — отметила Татаринова. По новому маршруту 6 мая отправятся только пять человек. По словам сотрудников заповедника, тур останется эксклюзивным. «Еженедельными он точно не будет, так как инспекторы заповедника летом загружены работой, но как редкий эксклюзивный тур мы его, наверное, оставим», — пояснила Татьяна Татаринова. Путешествие продлится с 6 по 9 мая. Туристы проедут по кордонам, где живут сотрудники заповедника «Вишерский», которые расскажут о своей работе. Ночевать предлагается в гостевых домиках и базах научных сотрудников.

Заповедник «Вишерский», расположенный на севере Пермского края, открыл новое направление для туристов. Путешественникам предлагают отправиться на деревянных моторных лодках вверх по Вишере к отдаленному кордону «Лыпья», где нет сотовой связи и интернета. Как рассказала URA.RU PR-консультант заповедника Татьяна Татаринова, туристам предстоит несколько дней наслаждаться уникальной природой. «Для этого тура от участников не требуется какой-либо подготовки, потому что он не включает в себя никаких восхождений. Не нужно никуда идти, разбивать палатки, нужно просто наслаждаться природой», — отметила Татаринова. По новому маршруту 6 мая отправятся только пять человек. По словам сотрудников заповедника, тур останется эксклюзивным. «Еженедельными он точно не будет, так как инспекторы заповедника летом загружены работой, но как редкий эксклюзивный тур мы его, наверное, оставим», — пояснила Татьяна Татаринова. Путешествие продлится с 6 по 9 мая. Туристы проедут по кордонам, где живут сотрудники заповедника «Вишерский», которые расскажут о своей работе. Ночевать предлагается в гостевых домиках и базах научных сотрудников.