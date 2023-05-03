03 мая 2023

Туристы в челябинском нацпарке на сплавах оставили горы мусора. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Места под объекты ШОС и БРИКС. Челябинск, мусор, река миасс
Туристам напомнили о необходимости уносить из леса мусор с собой Фото:

Туристы на границах с нацпарком «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) оставили горы мусора. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Зигальги», незатушенные костры после путешественников создали угрозу возникновения пожаров.

«Одной из главных задач для инспекторов „Зигальги“ в эти дни является работа с компаниями туристов, которые сплавляются по реке Юрюзань. Формально сплавщики не нарушают запрет и на территорию национального парка не заходят. Но, устраивая стоянки по берегам реки, не все группы ведут себя образцово», — отметили в нацпарке.

С началом сезона сплавов в мае берега реки стали заполняться мусором. Незатушенные костры могут стать проблемой предстоящего лета. Два года подряд такие костровища являлись причиной лесных пожаров.

Сотрудники парка напомнили туристам о правилах пожарной безопасности. Также путешественникам указали на необходимость забирать с собой мусор. Персоналу и волонтерам «Зигальги» регулярно приходится делать уборку на стоянках, прилегающих к нацпарку.

На границах нацпарка «Зигальга» туристы после сплавов оставили мусор и незатушенные костры
Туристов на границах нацпарка предупредили об ответственном поведении на природе
Фото:
На границах нацпарка «Зигальга» туристы после сплавов оставили мусор и незатушенные костры
С началом сезона сплавов антропогенная нагрузка на реку и берега Зигальги снова возросла
Фото:
На границах нацпарка «Зигальга» туристы после сплавов оставили мусор и незатушенные костры
Незатушенный костер на привале может стать причиной лесного пожара
Фото:
На границах нацпарка «Зигальга» туристы после сплавов оставили мусор и незатушенные костры
Уборкой мусора после нерадивых туристов приходится заниматься сотрудникам «Зигальги» и волонтерам
Фото:

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Туристы на границах с нацпарком «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) оставили горы мусора. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Зигальги», незатушенные костры после путешественников создали угрозу возникновения пожаров. «Одной из главных задач для инспекторов „Зигальги“ в эти дни является работа с компаниями туристов, которые сплавляются по реке Юрюзань. Формально сплавщики не нарушают запрет и на территорию национального парка не заходят. Но, устраивая стоянки по берегам реки, не все группы ведут себя образцово», — отметили в нацпарке. С началом сезона сплавов в мае берега реки стали заполняться мусором. Незатушенные костры могут стать проблемой предстоящего лета. Два года подряд такие костровища являлись причиной лесных пожаров. Сотрудники парка напомнили туристам о правилах пожарной безопасности. Также путешественникам указали на необходимость забирать с собой мусор. Персоналу и волонтерам «Зигальги» регулярно приходится делать уборку на стоянках, прилегающих к нацпарку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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