Туристам напомнили о необходимости уносить из леса мусор с собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Туристы на границах с нацпарком «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) оставили горы мусора. Как URA.RU сообщили в пресс-службе «Зигальги», незатушенные костры после путешественников создали угрозу возникновения пожаров.

«Одной из главных задач для инспекторов „Зигальги“ в эти дни является работа с компаниями туристов, которые сплавляются по реке Юрюзань. Формально сплавщики не нарушают запрет и на территорию национального парка не заходят. Но, устраивая стоянки по берегам реки, не все группы ведут себя образцово», — отметили в нацпарке.

С началом сезона сплавов в мае берега реки стали заполняться мусором. Незатушенные костры могут стать проблемой предстоящего лета. Два года подряд такие костровища являлись причиной лесных пожаров.

Сотрудники парка напомнили туристам о правилах пожарной безопасности. Также путешественникам указали на необходимость забирать с собой мусор. Персоналу и волонтерам «Зигальги» регулярно приходится делать уборку на стоянках, прилегающих к нацпарку.

Туристов на границах нацпарка предупредили об ответственном поведении на природе Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

С началом сезона сплавов антропогенная нагрузка на реку и берега Зигальги снова возросла Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Незатушенный костер на привале может стать причиной лесного пожара Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»