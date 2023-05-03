03 мая 2023

С челябинского завода взыскали многомиллионный долг по заработной плате

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, долги, фссп
В работе ФССП находилось 165 исполнительных производств Фото:

С Южноуральского завода радиокерамики (Челябинская область) взыскали долг по заработной плате на сумму почти 12 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, всего в работе находилось 165 исполнительных производств.

«Среди долгов — налоги, платежи за коммунальные ресурсы, но самое главное — это задолженность по заработной плате. Всего в работе судебных приставов было 165 исполнительных производств на взыскание зарплаты на общую сумму 11 миллионов 979 тысяч рублей. Львиная доля исполнительных производств была возбуждена в 2022 году», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

В ведомстве отметили, что в настоящее время предприятие признано банкротом. В отношении него ведется конкурсное производство.

URA.RU пыталось связаться с предприятием. Там на звонок не ответили.

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С Южноуральского завода радиокерамики (Челябинская область) взыскали долг по заработной плате на сумму почти 12 млн рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону, всего в работе находилось 165 исполнительных производств. «Среди долгов — налоги, платежи за коммунальные ресурсы, но самое главное — это задолженность по заработной плате. Всего в работе судебных приставов было 165 исполнительных производств на взыскание зарплаты на общую сумму 11 миллионов 979 тысяч рублей. Львиная доля исполнительных производств была возбуждена в 2022 году», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ ФССП по региону. В ведомстве отметили, что в настоящее время предприятие признано банкротом. В отношении него ведется конкурсное производство. URA.RU пыталось связаться с предприятием. Там на звонок не ответили.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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