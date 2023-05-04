Депутат Госдумы снял сына с выборов в Екатеринбурге

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Совещание в полпредстве с сенаторами и депутатами ГД от УрФО. Екатеринбург, чепиков сергей
Сергей Чепиков прислушался к совету курирующих выборы чиновников Фото:

Депутат Госдумы Сергей Чепиков отозвал своего сына с праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. 29-летний Прохор забрал заявление из исполкома областной партячейки, рассказал URA.RU источник.

«Отцу позвонили с рекомендацией не ввязываться в интригу», — объяснил собеседник. По словам другого источника, звонили Чепикову как минимум мэр Алексей Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов. По имеющимся в распоряжении редакции номерам сам депутат не ответил.

О том, что Прохор Чепиков хочет избраться в думу по округу №10, где губернатор Евгений Куйвашев согласовал чиновника мэрии Артура Зиганшина, URA.RU сообщило 1 мая. Один из собеседников агентства в политтусовке тогда обращал внимание, что Чепиков-старший близок к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), который ведет своих несогласованных кандидатов как минимум в восьми округах. Однако источник в окружении самого Чепикова говорил, что его сын просто захотел попробовать себя в политике, и его инициатива еще не обсуждалась ни с одной из сторон.

Обновлено в 15:10: во второй абзац добавлено уточнение.

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Депутат Госдумы Сергей Чепиков отозвал своего сына с праймериз «Единой России» в Екатеринбурге. 29-летний Прохор забрал заявление из исполкома областной партячейки, рассказал URA.RU источник. «Отцу позвонили с рекомендацией не ввязываться в интригу», — объяснил собеседник. По словам другого источника, звонили Чепикову как минимум мэр Алексей Орлов и вице-губернатор Олег Чемезов. По имеющимся в распоряжении редакции номерам сам депутат не ответил. О том, что Прохор Чепиков хочет избраться в думу по округу №10, где губернатор Евгений Куйвашев согласовал чиновника мэрии Артура Зиганшина, URA.RU сообщило 1 мая. Один из собеседников агентства в политтусовке тогда обращал внимание, что Чепиков-старший близок к миллиардеру Виталию Кочеткову («Мотив»), который ведет своих несогласованных кандидатов как минимум в восьми округах. Однако источник в окружении самого Чепикова говорил, что его сын просто захотел попробовать себя в политике, и его инициатива еще не обсуждалась ни с одной из сторон. Обновлено в 15:10: во второй абзац добавлено уточнение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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