Авторы сериала о робомашинах из Кореи требуют наказать челябинских бизнесменов

Авторы детского шоу из Кореи предъявили челябинским бизнесменам больше сотни исков Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Компания-создатель мультсериала о робомашинах из Южной Кореи «Рои вижуал Ко» потребовала наказать бизнесменов Челябинской области. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, претензии связаны с нарушением исключительных прав на произведения искусства.

«Исковое заявление поступило от „Рои вижуал Ко ЛТД“. Ответчиком выступает Анна Бубнова», — отмечается на сайте арбитражного суда региона.

Последний иск датирован вторым мая. С начала года в адрес предпринимателей области направлено восемь заявлений. Массовая подача началась в декабре 2019 года. С тех пор «Рои вижуал Ко» выставил претензии 111 бизнесменам.

Судя по ранее принятым решениям судов, иски поданы из-за продажи игрушек-персонажей мультсериала «Робокар Поли». Выплат требуют за реализацию контрафактных игрушек героев шоу: Поли, Рой, Хэлли, Марк, Скул би и других. За каждого персонажа истец просит компенсацию в основном в размере 10 тысяч рублей. В ряде случаев суды снижают сумму вполовину. Автор детских героев, как правило, заранее ведет претенциозную работу, фиксирует на видео факт продажи и делает контрольные закупки. Затем эти игрушки фигурируют в процессах. Большинство требований удовлетворено полностью, другие — частично. По некоторым искам инициатор спора от претензий отказался.

Как URA.RU отметил адвокат Михаил Васильев, договориться в случае с делом о нарушении авторских прав станет лучшей стратегией. Подобное поведение сторонам также позволит и сэкономить. Васильев обратил внимание на то, что иногда спор может вылиться в уголовный процесс. Такой в 2021 году был в Златоусте, но до приговора дело не дошло: стороны урегулировали спор об игрушках самостоятельно.