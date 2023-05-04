04 мая 2023

Банк России выпустил памятную монету в честь Нижнего Тагила. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Центробанк выпустил четыре памятные монеты, каждая тиражом 1 млн Фото:

Банк России выпустил коллекцию, которую посвятил «Городам трудовой доблести». Среди них есть монета в честь Нижнего Тагила, выпущена она тиражом в один миллион экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Выпускаем в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии „Города трудовой доблести“: „Нижний Новгород“, „Нижний Тагил“, „Новокузнецк“, „Новосибирск“», — говорится в сообщении.

На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2023». В центре расположены надпись «10 рублей». На обратной стороне монеты есть изображение памятника «Рабочий и танкист», по окружности имеются надписи «Нижний Тагил» и «Города трудовой доблести». Памятные монеты можно использовать в качестве платежа.

Ранее Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Паровоз Черепановых». Монета с изображением легендарного паровоза открывала новую серию «Изобретения России».

Фото:

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Банк России выпустил коллекцию, которую посвятил «Городам трудовой доблести». Среди них есть монета в честь Нижнего Тагила, выпущена она тиражом в один миллион экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба организации. «Выпускаем в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии „Города трудовой доблести“: „Нижний Новгород“, „Нижний Тагил“, „Новокузнецк“, „Новосибирск“», — говорится в сообщении. На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2023». В центре расположены надпись «10 рублей». На обратной стороне монеты есть изображение памятника «Рабочий и танкист», по окружности имеются надписи «Нижний Тагил» и «Города трудовой доблести». Памятные монеты можно использовать в качестве платежа. Ранее Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Паровоз Черепановых». Монета с изображением легендарного паровоза открывала новую серию «Изобретения России».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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