Банк России выпустил коллекцию, которую посвятил «Городам трудовой доблести». Среди них есть монета в честь Нижнего Тагила, выпущена она тиражом в один миллион экземпляров. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«Выпускаем в обращение памятные монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 рублей серии „Города трудовой доблести“: „Нижний Новгород“, „Нижний Тагил“, „Новокузнецк“, „Новосибирск“», — говорится в сообщении.
На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «Банк России», в нижней части — «2023». В центре расположены надпись «10 рублей». На обратной стороне монеты есть изображение памятника «Рабочий и танкист», по окружности имеются надписи «Нижний Тагил» и «Города трудовой доблести». Памятные монеты можно использовать в качестве платежа.
Ранее Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «Паровоз Черепановых». Монета с изображением легендарного паровоза открывала новую серию «Изобретения России».
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