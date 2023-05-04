В Свердловскую область привезли 20 миллионов клещей

В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) прибыла крупная партия клещей-энтомофагов. Для нужд хозяйств Свердловской области доставили 20 миллионов полезных насекомых, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального Россельхознадзора.
«На грузовой комплекс аэропорта Кольцово авиатранспортом поступила партия насекомых и клещей-энтомофагов в количестве 20 миллионов штук для хозяйствующих субъектов Екатеринбурга и Свердловской области», — говорится в релизе ведомства. Проверка ветнадзора не выявила никаких нарушений.
Энтомофаги являются самыми главными помощниками в борьбе с вредителями и не предоставляют для человека никакой опасности. Свердловский агроном объяснял, что биологическая защита в виде этих насекомых не вредит природе, хотя и является более затратной по сравнению с химией.
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