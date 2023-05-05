Челябинец заехал на чужой участок и был избит прикладом

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Тяжелую травму нанесли страйкбольным оружием Фото:

В Чебаркульском районе (Челябинская область) 34-летнего мужчину избили прикладом страйкбольного оружия за то, что он заехал на своем автомобиле на чужой земельный участок. Потерпевший с серьезной травмой головы был доставлен в больницу. Об этом URA.RU сообщили 5 мая в пресс-службе ГУ МВД России по области.

«Оперативники выяснили, что травму мужчина получил в ходе конфликта с владельцем земельного участка, на чью территорию он заехал. После словесной ссоры злоумышленник нанес оппоненту удар в голову прикладом страйкбольного оружия», — заявили в пресс-службе ведомства.

В полицейском главке отметили, что потерпевший с травмой головы смог проехать за рулем автомобиля некоторое расстояние, а затем позвонил знакомым. Раненого отыскали на дороге и привезли в чебаркульскую больницу. В больнице пострадавший уже потерял сознание.

Сотрудники полиции сразу выехали на место происшествия и задержали второго участника конфликта, 1984 года рождения. Это оказался ранее судимый мужчина, которого доставили в отдел МВД «Чебаркульский» для разбирательства. Орудие преступления было изъято.

Следствием МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено максимальное наказание на срок до десяти лет.

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В Чебаркульском районе (Челябинская область) 34-летнего мужчину избили прикладом страйкбольного оружия за то, что он заехал на своем автомобиле на чужой земельный участок. Потерпевший с серьезной травмой головы был доставлен в больницу. Об этом URA.RU сообщили 5 мая в пресс-службе ГУ МВД России по области. «Оперативники выяснили, что травму мужчина получил в ходе конфликта с владельцем земельного участка, на чью территорию он заехал. После словесной ссоры злоумышленник нанес оппоненту удар в голову прикладом страйкбольного оружия», — заявили в пресс-службе ведомства. В полицейском главке отметили, что потерпевший с травмой головы смог проехать за рулем автомобиля некоторое расстояние, а затем позвонил знакомым. Раненого отыскали на дороге и привезли в чебаркульскую больницу. В больнице пострадавший уже потерял сознание. Сотрудники полиции сразу выехали на место происшествия и задержали второго участника конфликта, 1984 года рождения. Это оказался ранее судимый мужчина, которого доставили в отдел МВД «Чебаркульский» для разбирательства. Орудие преступления было изъято. Следствием МО МВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью предусмотрено максимальное наказание на срок до десяти лет.
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