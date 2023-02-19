19 февраля 2023

Бастрыкин раскрыл число жертв за 9 лет конфликта в Донбассе

Глава СК Бастрыкин: 14 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений Киева
© Служба новостей «URA.RU»
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Более 120 тысяч человек признаны потерпевшими из-за преступлений Киева в Донбассе, заявил Александр Бастрыкин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 14 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений украинских боевиков, пять тысяч из них — погибли. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

«По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он уточнил, что почти пять тысяч человек из этого числа были убиты, а другие девять тысяч жителей ранены.

Кроме того, председатель СК подчеркнул, что более 120 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими в рамках расследований о преступлениях Киева. По его словам, этим людям был причинен вред здоровью и их имуществу.

Ранее сообщалось, что СК собрал доказательства о причастности украинских властей к геноциду русскоязычного населения Донбасса. 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР.

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Более 14 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений украинских боевиков, пять тысяч из них — погибли. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он уточнил, что почти пять тысяч человек из этого числа были убиты, а другие девять тысяч жителей ранены. Кроме того, председатель СК подчеркнул, что более 120 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими в рамках расследований о преступлениях Киева. По его словам, этим людям был причинен вред здоровью и их имуществу. Ранее сообщалось, что СК собрал доказательства о причастности украинских властей к геноциду русскоязычного населения Донбасса. 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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