Бастрыкин раскрыл число жертв за 9 лет конфликта в Донбассе

Глава СК Бастрыкин: 14 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений Киева

20 февраля 2023 в 08:21 Размер текста - 17 +

Более 120 тысяч человек признаны потерпевшими из-за преступлений Киева в Донбассе, заявил Александр Бастрыкин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 14 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений украинских боевиков, пять тысяч из них — погибли. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он уточнил, что почти пять тысяч человек из этого числа были убиты, а другие девять тысяч жителей ранены. Кроме того, председатель СК подчеркнул, что более 120 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими в рамках расследований о преступлениях Киева. По его словам, этим людям был причинен вред здоровью и их имуществу. Ранее сообщалось, что СК собрал доказательства о причастности украинских властей к геноциду русскоязычного населения Донбасса. 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР.

Более 14 тысяч жителей Донбасса пострадали от преступлений украинских боевиков, пять тысяч из них — погибли. Такое заявление сделал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. «По данным следствия, в результате преступных действий украинской стороны за девять лет пострадали почти 14 тысяч жителей Донбасса», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он уточнил, что почти пять тысяч человек из этого числа были убиты, а другие девять тысяч жителей ранены. Кроме того, председатель СК подчеркнул, что более 120 тысяч жителей Донбасса признаны потерпевшими в рамках расследований о преступлениях Киева. По его словам, этим людям был причинен вред здоровью и их имуществу. Ранее сообщалось, что СК собрал доказательства о причастности украинских властей к геноциду русскоязычного населения Донбасса. 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что ее целью является защита мирного населения ДНР и ЛНР.