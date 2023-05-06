06 мая 2023
05 мая 2023

Власти двух челябинских городов помогут стройматериалами для восстановления Ясиноватой

© Служба новостей «URA.RU»
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Материалы будут использоваться строительными бригадами Фото:

Власти городов Златоуст и Аша Челябинской области помогут строительными материалами для восстановления разрушенных домов в Ясиноватой (Донецкая народная республика). Об этом написал глава администрации города Дмитрий Шевченко на своей странице в социальной сети.

«Провел рабочие встречи с коллегами с городов Челябинской области Златоуст и Аша. Договорились об оказании помощи Ясиноватой строительными материалами для восстановления разрушенных домов. Материалы будут использоваться нашими строительными бригадами», — отметил в своем посте во «ВКонтакте» Дмитрий Шевченко.

Также он обсудил вопрос летнего отдыха детей из Ясиноватой. Курорты в горной местности Челябинской области готовы принять не менее 40 детей из Донецкой народной республики, уточнил Шевченко.

На этой неделе глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко посетил Челябинскую область. Он встретился с главой региона Алексеем Текслером и обсудил планы на 2023 год. В частности, Текслер поддержал идею строительства МФЦ в Ясиноватой.

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Власти городов Златоуст и Аша Челябинской области помогут строительными материалами для восстановления разрушенных домов в Ясиноватой (Донецкая народная республика). Об этом написал глава администрации города Дмитрий Шевченко на своей странице в социальной сети. «Провел рабочие встречи с коллегами с городов Челябинской области Златоуст и Аша. Договорились об оказании помощи Ясиноватой строительными материалами для восстановления разрушенных домов. Материалы будут использоваться нашими строительными бригадами», — отметил в своем посте во «ВКонтакте» Дмитрий Шевченко. Также он обсудил вопрос летнего отдыха детей из Ясиноватой. Курорты в горной местности Челябинской области готовы принять не менее 40 детей из Донецкой народной республики, уточнил Шевченко. На этой неделе глава Ясиноватой Дмитрий Шевченко посетил Челябинскую область. Он встретился с главой региона Алексеем Текслером и обсудил планы на 2023 год. В частности, Текслер поддержал идею строительства МФЦ в Ясиноватой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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