Глава Ясиноватой (Донецкая народная республика) Дмитрий Шевченко во время визита в Челябинскую область встретился с главой региона Алексеем Текслером. Как написал Шевченко в социальных сетях, во время встречи они обсудили планы работы на 2023 год.
«Алексей Леонидович дал поручение в текущем месяце приступить к капитальному ремонту дорог в Ясиноватой. Согласовали программу отдыха наших деток в летнее время в Анапе (не менее 300 деток). А также, при необходимости, Челябинск готов принять на очное обучение наших деток в сентябре», — написал Шевченко в своем telegram-канале.
По словам главы Ясиноватой, Текслер также поддержал идею строительство МФЦ в городе. Это, по мнению Шевченко, позволит жителям Ясиноватой получать все необходимые услуги. Также будет продолжена программа по замене поврежденных окон.
Шевченко прибыл в Челябинскую область 3 мая. По его словам, у него запланирован ряд встреч с губернатором, чиновниками, меценатами и предпринимателями.
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