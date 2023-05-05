Глава Ясиноватой встретился в Челябинске с губернатором Текслером. Фото

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Алексей Текслер на объезде по проблемным дорогам Челябинска. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер (на фото) и Дмитрий Шевченко обсудили ряд значимых вопросов Фото:

Глава Ясиноватой (Донецкая народная республика) Дмитрий Шевченко во время визита в Челябинскую область встретился с главой региона Алексеем Текслером. Как написал Шевченко в социальных сетях, во время встречи они обсудили планы работы на 2023 год.

«Алексей Леонидович дал поручение в текущем месяце приступить к капитальному ремонту дорог в Ясиноватой. Согласовали программу отдыха наших деток в летнее время в Анапе (не менее 300 деток). А также, при необходимости, Челябинск готов принять на очное обучение наших деток в сентябре», — написал Шевченко в своем telegram-канале.

По словам главы Ясиноватой, Текслер также поддержал идею строительство МФЦ в городе. Это, по мнению Шевченко, позволит жителям Ясиноватой получать все необходимые услуги. Также будет продолжена программа по замене поврежденных окон.

Шевченко прибыл в Челябинскую область 3 мая. По его словам, у него запланирован ряд встреч с губернатором, чиновниками, меценатами и предпринимателями.

Алексей Текслер (справа) и Димитрий Шевченко (слева) обсудили планы на 2023 год
Алексей Текслер (справа) и Димитрий Шевченко (слева) обсудили планы на 2023 год
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Глава Ясиноватой (Донецкая народная республика) Дмитрий Шевченко во время визита в Челябинскую область встретился с главой региона Алексеем Текслером. Как написал Шевченко в социальных сетях, во время встречи они обсудили планы работы на 2023 год. «Алексей Леонидович дал поручение в текущем месяце приступить к капитальному ремонту дорог в Ясиноватой. Согласовали программу отдыха наших деток в летнее время в Анапе (не менее 300 деток). А также, при необходимости, Челябинск готов принять на очное обучение наших деток в сентябре», — написал Шевченко в своем telegram-канале. По словам главы Ясиноватой, Текслер также поддержал идею строительство МФЦ в городе. Это, по мнению Шевченко, позволит жителям Ясиноватой получать все необходимые услуги. Также будет продолжена программа по замене поврежденных окон. Шевченко прибыл в Челябинскую область 3 мая. По его словам, у него запланирован ряд встреч с губернатором, чиновниками, меценатами и предпринимателями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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