Глава Ясиноватой встретился в Челябинске с губернатором Текслером. Фото

05 мая 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер (на фото) и Дмитрий Шевченко обсудили ряд значимых вопросов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Ясиноватой (Донецкая народная республика) Дмитрий Шевченко во время визита в Челябинскую область встретился с главой региона Алексеем Текслером. Как написал Шевченко в социальных сетях, во время встречи они обсудили планы работы на 2023 год. «Алексей Леонидович дал поручение в текущем месяце приступить к капитальному ремонту дорог в Ясиноватой. Согласовали программу отдыха наших деток в летнее время в Анапе (не менее 300 деток). А также, при необходимости, Челябинск готов принять на очное обучение наших деток в сентябре», — написал Шевченко в своем telegram-канале. По словам главы Ясиноватой, Текслер также поддержал идею строительство МФЦ в городе. Это, по мнению Шевченко, позволит жителям Ясиноватой получать все необходимые услуги. Также будет продолжена программа по замене поврежденных окон. Шевченко прибыл в Челябинскую область 3 мая. По его словам, у него запланирован ряд встреч с губернатором, чиновниками, меценатами и предпринимателями. Алексей Текслер (справа) и Димитрий Шевченко (слева) обсудили планы на 2023 год Фото: telegram-канал Дмитрия Шевченко

Глава Ясиноватой (Донецкая народная республика) Дмитрий Шевченко во время визита в Челябинскую область встретился с главой региона Алексеем Текслером. Как написал Шевченко в социальных сетях, во время встречи они обсудили планы работы на 2023 год. «Алексей Леонидович дал поручение в текущем месяце приступить к капитальному ремонту дорог в Ясиноватой. Согласовали программу отдыха наших деток в летнее время в Анапе (не менее 300 деток). А также, при необходимости, Челябинск готов принять на очное обучение наших деток в сентябре», — написал Шевченко в своем telegram-канале. По словам главы Ясиноватой, Текслер также поддержал идею строительство МФЦ в городе. Это, по мнению Шевченко, позволит жителям Ясиноватой получать все необходимые услуги. Также будет продолжена программа по замене поврежденных окон. Шевченко прибыл в Челябинскую область 3 мая. По его словам, у него запланирован ряд встреч с губернатором, чиновниками, меценатами и предпринимателями.