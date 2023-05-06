06 мая 2023

Челябинец насмерть разбился на трассе Копейск-Потанино. Фото

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Авария случилась на 2-м километре трассы под Копейском Фото:

Житель Челябинской области погиб в ДТП на трассе Копейск-Потанино. Его автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.

«На 2-м километре автодороги „Копейск-Потанино“ водитель 1971 года рождения за рулем „ВАЗ-21101“ при движении наехал на правую обочину. После этого автомобиль съехал в левый кювет, где опрокинулся», — уточнили в Госавтоинспекции.

В результате аварии водитель погиб на месте от полученных травм. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.

Фото:
Фото:

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Житель Челябинской области погиб в ДТП на трассе Копейск-Потанино. Его автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 2-м километре автодороги „Копейск-Потанино“ водитель 1971 года рождения за рулем „ВАЗ-21101“ при движении наехал на правую обочину. После этого автомобиль съехал в левый кювет, где опрокинулся», — уточнили в Госавтоинспекции. В результате аварии водитель погиб на месте от полученных травм. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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