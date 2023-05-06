Челябинец насмерть разбился на трассе Копейск-Потанино. Фото

07 мая 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Авария случилась на 2-м километре трассы под Копейском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинской области погиб в ДТП на трассе Копейск-Потанино. Его автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 2-м километре автодороги „Копейск-Потанино“ водитель 1971 года рождения за рулем „ВАЗ-21101“ при движении наехал на правую обочину. После этого автомобиль съехал в левый кювет, где опрокинулся», — уточнили в Госавтоинспекции. В результате аварии водитель погиб на месте от полученных травм. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка. Фото: УГИБДД по Челябинской области Фото: УГИБДД по Челябинской области

Житель Челябинской области погиб в ДТП на трассе Копейск-Потанино. Его автомобиль вылетел с дороги и перевернулся, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области. «На 2-м километре автодороги „Копейск-Потанино“ водитель 1971 года рождения за рулем „ВАЗ-21101“ при движении наехал на правую обочину. После этого автомобиль съехал в левый кювет, где опрокинулся», — уточнили в Госавтоинспекции. В результате аварии водитель погиб на месте от полученных травм. По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка.