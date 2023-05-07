В Челябинске дом с садовым участком дешевле купить, чем построить

Риелтор Кушнова: покупка готовых домов в Челябинске дешевле их строительства

Готовые дома с участком в Челябинске подорожали в два раза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Покупка капитального частного дома с садовым участком в Челябинске в 2023 году обойдется дешевле, чем приобретение земельного участка с последующим строительством. О причинах этого URA.RU рассказала риелтор и юрист по недвижимости Надежда Кушнова.

«Если челябинцы хотят сэкономить на покупке коттеджа с садовым участком, сохранить бюджет, то на сегодняшний день лучше сразу покупать капитальный дом с садом. Приобретать земельный участок с ветхим домиком, сносить его и возводить новое строение рискованно. Стройка может растянуться на года, стройматериалы за это время существенно вырастут в цене», — сообщила Кушнова.

По словам Кушновой, на данный момент в Челябинске цены на участки с домом в хорошем состоянии по сравнению с 2022 годом выросли почти вдвое. Если в 2022 можно было купить дом с участком за 6-7 миллионов рублей, сейчас цены на такие дачи достигают 11 миллионов рублей.

При этом стоимость многих стройматериалов за тот же период увеличилась в три-четыре раза, и покупатели, купившие земельный участок без домика ранее 2021 года, в 2022 уже не смогли осилить начатое строительство коттеджа. По словам риелтора, такие покупатели продали две-три квартиры, вложились в стройку и даже не смогли построить половину дома.

На данный момент покупка частного дома в Челябинске и пригороде набирает обороты. Наиболее перспективными направлениями для покупки коттеджей вблизи Челябинска являются Сосновский, Красноармейский, Аргаяшский районы. Все они расположены в 30-60 километрах от города. Для челябинцев Кыштым и Сатка, которые находятся в двух часах езды от города, почти не представляют интереса. Многие челябинцы стремятся приобрести недорогой дом в коттеджном поселке недалеко от Челябинска, планируя проживать там круглый год или приезжать на выходные.