На мотоциклисте не было шлема и защиты (архивное фото)
В Кушве (Свердловская область) мотоциклист погиб, наехав на бордюр. На мужчине отсутствовала защитная экипировка и шлем, заявили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«ДТП произошло в Кушве на улице Магистральная, 4. Водитель мотоцикла „Оптимум“, двигаясь с превышением скорости, без мотошлема и защитной мотоэкипировки, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень с последующим опрокидыванием и погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Мужчина ударился головой о бордюр во время падения и скончался на месте. По факту ДТП ведется расследование.
ДТП с участием мотоцикла в городе Кушва
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