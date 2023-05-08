08 мая 2023

В Свердловской области погиб мотоциклист без защитной экипировки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария с участием мотоциклистов. Курган, дтп, мотоцикл
На мотоциклисте не было шлема и защиты (архивное фото) Фото:

В Кушве (Свердловская область) мотоциклист погиб, наехав на бордюр. На мужчине отсутствовала защитная экипировка и шлем, заявили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«ДТП произошло в Кушве на улице Магистральная, 4. Водитель мотоцикла „Оптимум“, двигаясь с превышением скорости, без мотошлема и защитной мотоэкипировки, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень с последующим опрокидыванием и погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Мужчина ударился головой о бордюр во время падения и скончался на месте. По факту ДТП ведется расследование.

ДТП с участием мотоцикла в городе Кушва
ДТП с участием мотоцикла в городе Кушва
Фото:

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В Кушве (Свердловская область) мотоциклист погиб, наехав на бордюр. На мужчине отсутствовала защитная экипировка и шлем, заявили в Госавтоинспекции Свердловской области. «ДТП произошло в Кушве на улице Магистральная, 4. Водитель мотоцикла „Оптимум“, двигаясь с превышением скорости, без мотошлема и защитной мотоэкипировки, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень с последующим опрокидыванием и погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства. Мужчина ударился головой о бордюр во время падения и скончался на месте. По факту ДТП ведется расследование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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