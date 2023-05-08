На мотоциклисте не было шлема и защиты (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кушве (Свердловская область) мотоциклист погиб, наехав на бордюр. На мужчине отсутствовала защитная экипировка и шлем, заявили в Госавтоинспекции Свердловской области.

«ДТП произошло в Кушве на улице Магистральная, 4. Водитель мотоцикла „Оптимум“, двигаясь с превышением скорости, без мотошлема и защитной мотоэкипировки, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень с последующим опрокидыванием и погиб», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Мужчина ударился головой о бордюр во время падения и скончался на месте. По факту ДТП ведется расследование.